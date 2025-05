Xử lý 2 nữ sinh lớp 7 'đánh hội đồng' và làm nhục bạn cùng trường

Ngày 11/5, lãnh đạo UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, lãnh đạo địa phương vừa phối hợp với nhà trường, gia đình, UBND xã, Công an xã làm việc và xử lý một số nữ sinh có hành vi đánh, làm nhục một nữ sinh khác và quay video xảy ra tại Trường THCS An Hữu.

Thông tin ban đầu, ngày 4/5, Trường THCS An Hữu nhận được tin báo về vụ một số nữ sinh đánh, làm nhục bạn nữ khác và quay video. Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành xác minh và xác định là học sinh của trường.

Cụ thể, ngày 2/5, sau khi tan học, các em N.L.Y.N.; N.N.Y.T. (cùng học lớp 7/8); N.T.Y.P. (lớp 7/7) hẹn em N.K.N. (lớp 8/1) ra đường dân sinh cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn gần xã An Hữu để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi nói chuyện qua lại, 2 nữ sinh N.T.Y.P. và N.L.Y.N. đã có hành vi đánh và làm nhục em N.K.N.. Nữ sinh N.N.Y.T. dùng điện thoại quay video.

Theo nhà trường, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do em N.K.N. đi học có đem theo điện thoại và để trong hộc bàn. Một bạn trai trong lớp lấy điện thoại của em N.K.N. rồi đưa hình ảnh bạn trai của em N.T.Y.P. lên màn hình điện thoại, sau đó đăng lên mạng xã hội.

Chiều 5/5, nhà trường đã tiến hành mời phụ huynh học sinh và các em có liên quan (riêng phụ huynh em N.K.N. vắng mặt do đi làm xa) đến trường làm việc. Riêng video đã phát tán trên mạng xã hội nên nhà trường cùng phụ huynh thống nhất đưa các em ra cơ quan công an làm tường trình, lấy lời khai và làm cam kết thu hồi, xóa các đoạn video đã đăng.

Các thầy, cô, nhà trường, đại diện UBND xã An Hữu, Công an xã An Hữu đã phân tích những sai trái của các em.

Xét hoàn cảnh gia đình của các em đánh bạn đều thuộc diện cá biệt, gia đình và các em đánh bạn đã chủ động xin lỗi, hứa không tái phạm với gia đình và bạn bị đánh…, Hội đồng kỷ luật của Trường THCS An Hữu quyết định cho các em viết cam kết, đọc trước cuộc họp, đứng ra xin lỗi các bạn, gia đình và nhà trường, hứa không tái phạm và cho thời gian thử thách đến cuối năm học.