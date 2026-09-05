Vụ nữ du học sinh bị sát hại tại Hàn Quốc: Giảng viên thừa nhận quan hệ tình cảm, gây án vì sợ mất việc

Ngày 4/9, cảnh sát cho biết đã chuyển nghi phạm đến cơ quan công tố để điều tra về các cáo buộc giết người, phi tang thi thể, bỏ lại và che giấu thi thể, cùng hành vi cản trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn gian dối.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nghi phạm Trịnh XX (31 tuổi) bị cáo buộc siết cổ sát hại nữ du học sinh Wenwen (25 tuổi) tại nơi ở ở khu Hayang, thành phố Gyeongsan vào khoảng 6h ngày 20/8.

Sau đó, nghi phạm tìm cách phi tang thi thể tại 5 địa điểm thuộc Gyeongsan, Gyeongju, Sangju, Daegu và Gunpo, gồm khu vực núi, ven sông và bãi rác. Một phần được cho là vẫn được giấu tại nơi ở của nghi phạm. Cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm những phần còn lại.

Hình ảnh nghi phạm (Ảnh: Sở Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk)

Trong quá trình thẩm vấn, Trịnh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Wenwen. Theo lời khai, hai người xảy ra tranh cãi và Wenwen dọa sẽ báo với nhà trường về mối quan hệ này. Lo sợ có thể mất việc, Trịnh đã mất kiểm soát và gây ra vụ án.

Do nạn nhân đã tử vong nên rất khó xác định chính xác động cơ thực sự của vụ án. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nói dối cho thấy lời khai trên của Trịnh là đúng. Kết quả điều tra cũng cho thấy hai người có quan hệ tình cảm.

Sau khi gây án, Trịnh được cho là đã tìm cách che giấu hành vi phạm tội bằng nhiều cách.

Nghi phạm mặc quần áo nữ để giả làm Wenwen, sau đó di chuyển bằng phương tiện công cộng đến ga Dongdaegu rồi tắt điện thoại của nạn nhân. Ngày hôm sau, Trịnh còn chủ động gọi điện trình báo, nói rằng Wenwen mất tích, nhằm đánh lạc hướng quá trình điều tra của cảnh sát.

Cảnh sát đã khám xét 14 địa điểm và thu giữ 214 vật chứng. Sau khi giám định 84 vật chứng, trong đó có công cụ gây án và các phần thi thể, cơ quan điều tra nhận định vụ án có dấu hiệu được lên kế hoạch từ trước.

Cảnh sát cũng tiến hành đánh giá nhân cách chống đối xã hội (PCL-R) đối với Jeong. Kết quả cho thấy nghi phạm không đạt ngưỡng 25 điểm để được xác định có đặc điểm nhân cách chống đối xã hội, qua đó loại trừ khả năng mắc bệnh tâm thần.

Cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục điều tra xem Trịnh có liên quan đến những vụ việc khác trong thời gian làm giảng viên đại học hay không. Bên cạnh đó, cảnh sát cho biết sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và các chi phí lưu trú tại Hàn Quốc.

Nguồn: ETtoday