Hàn Quốc: Cảnh sát Jeju tự ý khép hồ sơ người mất tích vì ngại việc, 2 người sau đó được tìm thấy đã tử vong

Ngày 1/9, viên cảnh sát mang họ Bu bị Cơ quan Cảnh sát đặc biệt tỉnh Jeju chuyển sang Văn phòng Công tố để điều tra trong tình trạng tạm giam. Người này bị cáo buộc bỏ bê nhiệm vụ, làm giả và sử dụng trái phép hồ sơ điện tử công vụ, đồng thời cản trở hoạt động công vụ bằng hành vi gian dối.

Trong quá trình điều tra, Bu khai rằng ông từng nói dối người trình báo, khẳng định đã liên lạc được với người mất tích dù thực tế không phải vậy.

Viên cảnh sát này cho biết bản thân đã không đánh giá nghiêm trọng vụ việc vì cho rằng người mất tích là một người trưởng thành bình thường. Bu cũng thừa nhận đã vội vàng khép hồ sơ vì cảm thấy áp lực trước khối lượng công việc phát sinh nếu vụ việc tiếp tục được theo dõi.

Sĩ quan cảnh sát họ Bu, người bị cáo buộc tự ý đóng hồ sơ các vụ án người mất tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng - Ảnh: JoongAng

Cảnh sát đã công bố kết quả phân tích tâm lý đối với nghi phạm. Theo chuyên gia tâm lý tội phạm, sự mệt mỏi kéo dài do khối lượng công việc tích tụ, cùng trách nhiệm ngày càng nặng nề, có thể là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi tắc trách của Bu.

Chuyên gia này nhận định thái độ né tránh và thiếu trách nhiệm của nghi phạm cuối cùng đã dẫn tới việc các vụ mất tích bị khép lại một cách sai trái.

Bu bị cáo buộc xử lý sai một vụ trình báo mất tích liên quan đến người phụ nữ tên Jang Mi-ran trong ca trực đêm ngày 15/5.

Jang mất liên lạc với người thân từ ngày 12/5, sau khi rời khỏi nơi ở dài hạn tại Hallim-eup, thành phố Jeju.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Bu nói với người trình báo rằng ông đã liên lạc được với Jang và cô yêu cầu không tiết lộ nơi ở hiện tại. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra dữ liệu cuộc gọi từ điện thoại của Bu, hệ thống điện thoại nội bộ tại đồn cảnh sát và điện thoại của Jang cho thấy hai người chưa từng liên lạc với nhau.

Ủy viên Cảnh sát tỉnh Jeju, ông Ko Pyeong-ki cúi đầu xin lỗi về sai phạm các vụ án người mất tích, trong đó có vụ của Jang Mi-ran - Ảnh: J oongAng

Cơ quan điều tra còn phát hiện Bu đã nhập sai thông tin của Jang vào hệ thống quản lý người mất tích của cảnh sát, ghi nhận cô là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, tên của Jang bị loại khỏi danh sách những trường hợp cần tiếp tục theo dõi.

Mãi đến tháng 7, khi gia đình tiếp tục trình báo, cảnh sát mới nối lại việc tìm kiếm Jang. Ngày 24/8, tức 104 ngày sau khi mất tích, thi thể người phụ nữ được phát hiện tại một trang trại trồng cọ, cách nơi cô từng ở khoảng 400 m.

Theo kết quả giám định của Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc, thi thể đã phân hủy nghiêm trọng nên không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa loại trừ khả năng Jang chết do treo cổ.

Ban đầu, căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường, cảnh sát nghiêng về giả thuyết nạn nhân tự tử. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục, trong đó không loại trừ khả năng Jang là nạn nhân của một vụ án.

Vụ việc cũng đặt ra lo ngại rằng việc không tổ chức tìm kiếm ngay từ khi nhận được tin báo mất tích có thể đã khiến nhiều chứng cứ quan trọng bị thất lạc. Điều này gây khó khăn cho quá trình xác định Jang tử vong khi nào và vì nguyên nhân gì.

Bó hoa được đặt tại nơi tìm thấy thi thể của Jang Mi-ran - Ảnh: J oongAng

Bu cũng bị cáo buộc xử lý một vụ mất tích khác theo cách tương tự. Nạn nhân là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, được gia đình trình báo mất tích vào ngày 2/7.

Dù chưa từng trực tiếp liên lạc với người đàn ông này, Bu vẫn ghi vào hệ thống của cảnh sát rằng ông đã liên hệ được với nạn nhân qua một số điện thoại khác và người này không muốn liên lạc với gia đình.

Chỉ đến khi gia đình liên tục trình báo, cảnh sát mới bắt đầu tổ chức tìm kiếm. Ngày 22/8, người đàn ông được phát hiện đã tử vong tại một công trường xây dựng ở Songdang-ri, Gujwa-eup, thành phố Jeju.

Hiện, cơ quan công tố đang tiếp tục làm rõ liệu Bu có từng dùng thủ đoạn tương tự để khép lại sai quy định những vụ mất tích khác hay không.

Cảnh sát giăng dây phong tỏa một trang trại trồng cọ ở Hallim-eup, thành phố Jeju, nơi thi thể của Jang Mi-ran - Ảnh: J oongAng

Từ tháng 3/2025 đến tháng 7 năm nay, trong thời gian làm việc tại bộ phận phụ trách các vụ mất tích thuộc Đồn cảnh sát Seobu, Jeju, Bu đã xử lý tổng cộng 298 vụ trình báo mất tích. Trong số này, có 63 trường hợp không được nhập vào hệ thống quản lý người mất tích hoặc dữ liệu liên quan đã bị xóa.

Cảnh sát đang rà soát từng hồ sơ để phân loại những vụ việc được xử lý và khép lại đúng quy định, những trường hợp không được nhập thông tin vào hệ thống và các hồ sơ có dấu hiệu bị cố tình xóa dữ liệu.

Văn phòng Công tố quận Jeju đã thành lập một tổ điều tra riêng, tập trung làm rõ động cơ của Bu, khả năng còn những vụ mất tích khác bị khép hồ sơ sai quy định, cũng như hậu quả mà hành vi của viên cảnh sát này có thể gây ra.

Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng mở cuộc điều tra nội bộ đối với các cán bộ quản lý chịu trách nhiệm giám sát Bu vào thời điểm xảy ra vụ việc và những đồng nghiệp có liên quan. Đến nay, chưa có cảnh sát nào khác bị khởi tố trong vụ án.