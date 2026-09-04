Chủ nhà hàng Hàn Quốc bị đồng hương đánh chết bằng bình khí cười

Ngày 4/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kim J. (31 tuổi) tù chung thân, Kang Y. (30 tuổi) 20 năm tù, cùng về tội “Giết người”. Cả hai bị cáo đều mang quốc tịch Hàn Quốc.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Theo HĐXX, qua hồ sơ vụ án, các chứng cứ được thẩm tra công khai tại phiên tòa và diễn biến xét hỏi, tranh luận, có đủ cơ sở xác định hai bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác. Trong quá trình lượng hình, HĐXX đã xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo để quyết định mức án.

Theo cáo trạng, khoảng 0h40 ngày 28/12/2024, Lee C. cùng ba người đồng hương đến một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 (nay thuộc phường Cầu Ông Lãnh) uống rượu và hát karaoke . Cùng thời điểm này, Kim J. và Kang Y. bạn của Lee C. đang uống rượu tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, Lee C. vô tình va vào màn hình LED trong phòng karaoke khiến thiết bị bị hư hỏng. Nhân viên nhà hàng yêu cầu nhóm khách bồi thường, từ đó hai bên xảy ra cự cãi.

Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi một người trong nhóm khách bị cáo buộc có hành vi tát, gõ đầu nhân viên phục vụ. Nhân viên sau đó báo sự việc cho chủ nhà hàng và quản lý, đều là người Hàn Quốc.

Chủ nhà hàng cùng quản lý lên phòng karaoke để nói chuyện với nhóm khách. Hai bên sau đó xảy ra xô xát . Chủ nhà hàng yêu cầu ba người trong nhóm khách quỳ xuống sàn.

Khi vụ việc trở nên căng thẳng, quản lý nhà hàng gọi công an phường đến giải quyết.

Trong lúc lực lượng chức năng có mặt bên ngoài phòng karaoke, một người trong nhóm Lee C. gọi điện cho Kim J., nói rằng bạn mình bị đánh.

Nghe tin, Kim J. rủ Kang Y. đến nhà hàng. Khi cả hai xuất hiện, tổ tuần tra gồm cảnh sát khu vực và lực lượng an ninh cơ sở đang đứng trước cửa phòng karaoke.

Theo cáo trạng, Kim J. đã giật một cây dùi cui cao su từ tay thành viên tổ tuần tra rồi cùng Kang Y. chạy vào phòng karaoke và đóng cửa lại.

Bên trong phòng, hai bị cáo lao vào đánh chủ nhà hàng và người quản lý.

Cơ quan tố tụng xác định, trong lúc xô xát, Kim J. lấy một bình kim loại dùng để chứa khí cười có sẵn trong phòng karaoke, đánh mạnh vào vùng đầu chủ nhà hàng. Cú đánh khiến nạn nhân gục xuống sàn.

Khi tổ công tác phá được cửa phòng để vào bên trong, chủ nhà hàng đã tử vong. Người quản lý nhà hàng bị hai bị cáo tấn công, phải nhập viện cấp cứu, giám định xác định người này bị thương tích với tỷ lệ 87%.