Ngày 8/9, Sở Y tế tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh tại địa chỉ 49 Trần Thị Nghỉ, Phường Hạnh Thông, TP.HCM. Đây là động thái mới nhất sau khi một đoạn clip ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc nữ bác sĩ nha khoa ở TP HCM hành hung khách hàng ngay trong phòng khám đã gây bức xúc dư luận.

Trao đổi với PV, TS Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Với diễn biến trong clip cho thấy người phụ nữ mặc áo Blu trắng có dấu hiệu của hành vi làm nhục người khác, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ danh tính của các bên liên quan, làm rõ diễn biến hành vi của các bên và đặc biệt là sẽ làm rõ hậu quả xảy ra để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hành sự đối với người phụ nữ mặc áo Blu trắng này.

Theo luật sư Cường, trong mối quan hệ khám chữa bệnh thì bất kỳ hành vi dùng vũ lực của bên nào cũng là hành vi đáng trách, đáng lên án và cần phải bị xử lý bằng chế tài của pháp luật. Hoạt động khám chữa bệnh, thực hiện các dịch vụ y tế không đơn giản chỉ là dịch vụ, mua bán thông thường mà còn liên quan đến vấn đề đạo đức xã hội, vấn đề y đức và chuẩn mực trong đời sống.

Dưới góc độ pháp lý, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài sản của mọi công dân. Hành vi dùng vũ lực, hung khí để tấn công, tác động vật lý vào người khác là hành vi vi phạm pháp luật, nếu có thương tích xảy ra, thì dù dưới 11% thương tích nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ thì người thực hiện hành vi này vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 BLHS.

Ngoài ra hành vi chửi bới, đe dọa, xúc phạm người khác trước mặt đông người là hành vi làm nhục người khác. Nếu hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm uy tín của nạn nhân, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, thì người thực hiện hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 bộ luật hình sự.

Trong vụ việc này, người mặc áo trắng đã có hành vi chửi bới xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái trẻ, có hành vi bóp cổ, đá đẫm, dùng nhiều vật dụng trong nhà để ném vào người nạn nhân, thì đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Nghiêm trọng hơn, người này còn giật điện thoại của cô gái trẻ rồi đập xuống sàn gây hư hỏng chiếc điện thoại này, đây là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản nên nếu thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự để xử lý người phụ nữ mặc áo Blu trắng này về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 bộ luật hình sự.

Chuyện rất hiếm gặp

Theo quy định của pháp luật thì phòng khám nha khoa được hoạt động theo luật khám chữa bệnh, có đăng ký hoạt động, người đứng đầu phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, những người làm công tác chuyên môn, thực hiện hoạt động khám chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề, có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công.

Với những bác sĩ nha khoa được đào tạo nhiều năm trong trường đại học, được học rất kỹ về chuyên môn và y đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử đối với người bệnh, đặc biệt là có thời gian dài thực tập, tiếp xúc với hoạt động khám chữa bệnh trước khi hành nghề. Bởi vậy, hầu hết các bác sĩ đều là những người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có sự tỉ mỉ, nhẫn nại và có những hành xử văn minh trong hoạt động nghề nghiệp cũng như trong giao tiếp xã hội.

Việc những bác sĩ nóng nảy, văng tục chửi bậy, hành hung tấn công lại người bệnh là chuyện rất hiếm gặp, bác sĩ đánh bệnh nhân thì chưa từng xảy ra ở Việt Nam.

Theo chuyên gia, cơ quan chức năng sẽ làm rõ người phụ nữ mặc áo Blu trắng này có phải là bác sĩ hay không, có được đào tạo, có bằng cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật hay không. Nếu trường hợp người này đúng là bác sĩ nha khoa thì cũng phải làm rõ khả năng nhận thức điều khiển hành vi của người này như thế nào, một người bình thường cũng không có hành vi như vậy, một bác sĩ được đào tạo bài bản thì lại càng không được thực hiện những hành vikhông phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc như vậy.

Bởi vậy trong trường hợp cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này là bác sĩ, hoàn toàn có thể nhận thức được hành vi của mình, không bị bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc mất khả năng nhận thức thì cần phải xử lý nghiêm hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật này.

Nếu có thiệt hại về tài sản hoặc thiệt hại về sức khỏe mà người mặc áo Blu trắng đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài trách nhiệm pháp lý, có thể đối mặt với chế tài hành chính hoặc hình sự thì người phụ nữ này có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về danh dự nhân phẩm và thiệt hại về tài sản cho cô gái trẻ.

"Đây là vụ việc phức tạp, không chỉ liên quan đến vấn đề trật tự an toàn xã hội, liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh mà còn liên quan đến đạo đức xã hội, uy tín của ngành y tế về công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh trong giai đoạn hiện nay", ông Cường nêu quan điểm.