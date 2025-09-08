Những thông tin mới nhất xung quanh vụ cô gái tố bác sĩ nha khoa hành hung, đập phá tài sản của mình vẫn đang làm tâm điểm chú ý trong ngày hôm nay (8/9). Được biết, sau khi xảy ra vụ việc này, chồng của nữ bác sĩ nha khoa đã đến bệnh viện để xin lỗi chị T. - nữ khách hàng bị đánh trong clip. Tuy nhiên, người trực tiếp va chạm với chị T. là nữ bác sĩ tên C. thì lại không có bất cứ động thái gì.

Chia sẻ trên tờ PLO, chị T. nói: “Người gây ra vụ việc là bác sĩ C., nhưng từ hôm đó đến nay không hề tới thăm hỏi, xin lỗi hay đền bù. Chúng tôi hiểu chị ấy có áp lực, có con nhỏ, nhưng hành xử như vậy mà không cầu thị, không một lời xin lỗi thì không thể chấp nhận. Chồng chị ấy đâu phải người đánh tụi tôi”.

Nữ bác sĩ đẩy ngã chị T., giật điện thoại, rồi đập xuống đất. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng theo lời chị T. chia sẻ trên PLO, chị niềng răng ở phòng khám nha khoa của bà C. tại đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông (TP. Hồ Chí Minh). Từ lúc niềng răng, chị đã chi hàng chục triệu đồng cho việc thăm khám, chỉnh sửa nhưng răng vẫn hỏng. Ngày 3/9, chị T. tìm tới cơ sở trên để trao đổi về chi phí cũng như tình trạng răng sau điều trị, nhưng không ngờ lại xảy ra xô xát ngoài mong muốn.

Ngày xảy ra sự việc, chị T. có đi cùng bạn là chị P.U. và đây cũng chính là người quay lại một phần diễn biến vụ việc. Chia sẻ trên báo Xây dựng, chị P.U. cho hay trong lúc ngồi chờ ở phòng khám để giải quyết, chị T. bị bà C. cầm gậy lao ra tấn công, chửi bới như clip ghi lại.

Thậm chí, bà C. đánh luôn vào đầu khiến chị P.U. choáng váng, dù chị P.U. không liên quan. Ngay sau khi bị hành hung, chị P.U. và T. đã lên công an trình báo, rồi đến bệnh viện cấp cứu.

Chị P.U cho biết, chị được chẩn đoán bị thương vùng đầu, đã điều trị trong 3 ngày và tạm ổn. Riêng bạn chị bị hành hung nặng hơn, bị thương ở sườn và cổ, hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị trong bệnh viện.

Công an phường Hạnh Thông đã tiếp nhận phản ánh và mời cả hai bên lên làm việc. Hiện, công an đang trong quá trình lập hồ sơ, xác minh để có hướng xử lý tiếp theo.