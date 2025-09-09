Liên quan đến vụ việc bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, đại diện pháp luật của phòng khám nha khoa Tuyết Chinh) hành hung bệnh nhân gây bức xúc dư luận, ngày 8/9, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh (tại số 49, đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, làm việc với Sở Y tế, bác sĩ Chinh cho biết, năm 2021, bệnh nhân Nguyễn Thị Tiền Thảo (31 tuổi, quê ở Đắk Lắk) đến phòng khám để thực hiện chỉnh nha. Đến nay, do không hài lòng với kết quả điều trị nên bệnh nhân Thảo đã đăng tải nội dung trên mạng xã hội, đồng thời đến phòng khám để đòi lại phí điều trị đã đóng.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3/9, bệnh nhân Thảo tới phòng khám và yêu cầu lễ tân cho lên gặp bác sĩ Chinh để trao đổi về vấn đề chưa hài lòng với kết quả niềng răng. Tại đây, cả hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến sự việc trên.

Bác sĩ Chinh hành hung bệnh nhân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Về phía các nạn nhân, chị T.T.P.U. (33 tuổi, ở TP.HCM, bạn của chị Thảo) chia sẻ trên báo Lao Động rằng dù đã một tuần trôi qua nhưng chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lúc bị bà Chinh hành hung, đập vỡ điện thoại của khách hàng.

Trong đêm 3/9, chị U. và chị Thảo đã nhập viện cấp cứu. Chị U. có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán chóng mặt kịch phát lành tính, đau đầu căng cơ, tổn thương nông ở đầu do chấn thương. Còn chị Thảo được xác định bị lệch đốt sống cổ và bầm tím vùng hông, vai, tay.

Chị U. đã xuất viện được 2 ngày, sức khỏe ổn định hơn nhưng vẫn còn mệt. Trong khi đó, chị Thảo thì vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Chị U. thông tin thêm, sau khi niềng răng tại phòng khám của bác sĩ Chinh vào năm 2021, chị Thảo phát hiện răng có dấu hiệu bị cụp hàm, tiêu xương nên đã nhiều lần liên hệ nha sĩ phụ trách để tìm hướng khắc phục. Chị Thảo mong được gặp trực tiếp bác sĩ để nghe giải pháp song bị từ chối nhiều lần, thậm chí chặn liên lạc.

Nạn nhân hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: VTC News)

Vào ngày xảy ra sự việc, chị Thảo đến phòng khám, chờ bác sĩ 2 tiếng mà không được gặp. Nạn nhân ngỏ ý sẽ chỉ thanh toán chi phí cắt nướu và tẩy trắng sau khi được đưa ra phương án điều trị răng rõ ràng. Tuy nhiên, cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành căng thẳng và dẫn đến vụ xô xát.

Sở Y tế TP.HCM cho rằng, dù bất cứ nguyên nhân nào, bác sĩ Chinh hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh là sai trái. Đại diện Sở Y tế đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình sau sự cố.

Qua kiểm tra tại phòng khám, đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM ghi nhận phòng khám nha khoa Tuyết Chinh có nhiều dấu hiệu vi phạm. Sở Y tế quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Nguồn tin trên VTC News cho hay, Công an phường Hạnh Thông đã lập hồ sơ, điều tra, xác minh làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích cùng các dấu hiệu vi phạm khác.