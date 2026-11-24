Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h ngày 24/11, đã ghi nhận 16 nạn nhân trong vụ nổ bình gas nói trên, trong đó có 6 người tử vong và 10 người được đưa đi cấp cứu, điều trị tích cực.

Trong số 6 trường hợp tử vong, danh tính được xác định gồm: bà Trần Thị Kh (sinh năm 1970), ông Đỗ Xuân H (sinh năm 1988), ông Nguyễn Xuân V (chưa rõ năm sinh), một trường hợp chưa rõ danh tính (sinh năm 1971) và bà Vũ Thị Linh H (sinh năm 1985) và ông Bùi Văn S (1984). Các nạn nhân được xác định tử vong ngoại viện.

Cấp cứu nạn nhân tại BV Đa khoa Đống Đa.

Đối với 10 trường hợp bị thương, các nạn nhân được chuyển đến các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.

Cụ thể: Lý Ngọc A (Nữ, sinh năm 2007) đa chấn thương chuyển Bệnh viện Xanh pôn; Trần Mỹ H (Nữ, sinh năm 2002) đa chấn thương được chuyển Bệnh viện Xanh pôn; Trần Thị Thu H (Nữ, 1978); Bùi Văn S (Nam, 1984) bị chấn động não chuyển Bệnh viện Xanh pôn (vừa được xác nhận đã tử vong); Nguyễn Diễm M (Nữ, 1992) đa chấn thương chuyển Bệnh viện Việt Đức; Đỗ Nguyên V ( Nam) bị gãy xương đùi phải; Dương Thúy V (Nữ, 1948) gãy liên mấu chuyển đùi phải; Đỗ Ngọc Quang (Nam, 1983) có vết thương vùng đầu; Trịnh Thị T (Nữ, 1944) vết thương vùng mặt; Bùi Văn G (Nam, 1959) đa vết thương phần mềm chuyển Bệnh viện ĐH Y Hà Nội; Cung Thị K (Nữ, 2004) đa vết thương phần mềm chuyển Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Các tổn thương được ghi nhận gồm đa chấn thương, chấn động não, gãy xương đùi, gãy liên mấu chuyển xương đùi, vết thương vùng mặt và đa vết thương phần mềm.

Sở Y tế Hà Nội cho biết các bệnh viện đang tập trung cấp cứu, điều trị tích cực cho các nạn nhân.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, vào 8h ngày 24/11/2026, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn hỏa hoạn tại địa chỉ số 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, với thông tin ban đầu nghi nổ bình gas, sập nhà và có người mắc kẹt bên trong, Sở đã khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai công tác cấp cứu.

Các đơn vị được huy động gồm Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hòe Nhai và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. Lực lượng y tế nhanh chóng điều động các xe cấp cứu gần nhất đến hiện trường.

Đến 8h20 cùng ngày, lực lượng y tế đã có mặt tại hiện trường với 7 xe cấp cứu và hơn 30 cán bộ y tế. Khoảng 8h25, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài để tiếp nhận cấp cứu.