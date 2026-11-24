Ít nhất 5 người chết và nhiều người bị thương sau vụ nổ tại Hà Nội
Báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, vụ nổ bình gas, gây sập một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết sáng 24/11, khiến 16 người thương vong, trong đó 5 nạn nhân tử vong ngoại viện và 11 người bị thương đang được tập trung điều trị.
Trưa 24/11, Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh gửi UBND TP Hà Nội về công tác đáp ứng cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn nổ bình gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa
Theo báo cáo, khoảng 8h ngày 24/11, Sở Y tế nhận được thông tin cấp cứu người bị tai nạn hỏa hoạn trong vụ nổ bình gas, sập nhà và bên trong có người
Đến 8h25, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài
Trong số 5 nạn nhân tử vong ngoại viện, có 4 trường hợp được chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (gồm 3 người sinh năm 1970, 1988, 1971 và một nạn nhân nam chưa rõ năm sinh), một nạn nhân nữ sinh năm 1985 được chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Đối với 11 trường hợp bị thương còn lại, các cơ sở y tế đã tiếp nhận, phân loại và điều trị tích cực
Đến 11h30, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm, bới khu vực sập đổ
Huy động tối đa nhân lực, thuốc men cứu chữa nạn nhân
Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đã ký văn bản khẩn gửi Giám đốc các bệnh viện: Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội về việc tập trung cấp cứu, điều trị nạn nhân.
Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu, chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư và trang thiết bị cho công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật
Bên cạnh đó, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với các ca nặng, nguy kịch, đa chấn thương; chủ động đề nghị tuyến trên hoặc bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hỗ trợ chuyên môn khi vượt quá khả năng
Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm thường trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và bảo đảm chế độ, chính sách cho người bệnh
Trao đổi với báo chí tại hiện trường sự cố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá đây là sự cố hết sức đáng tiếc với số lượng người chết và bị thương lớn. Hiện tại, chính quyền thành phố đang tập trung cao độ cho công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.
Theo lãnh đạo thành phố, khu vực xảy ra sự cố vốn là khu tập thể cũ, chất lượng các công trình đã xuống cấp và rất yếu. Vụ nổ xảy ra đã tác động trực tiếp, gây ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu của các công trình lân cận, khiến toàn bộ các căn hộ chung cư tại đây đều rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Trước tình hình cấp bách này, thành phố yêu cầu triển khai ngay phương án tạm cư cho các hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng. "Bà con nhân dân cần vui lòng di dời sang nơi khác bởi hiện nay tất cả các căn hộ chung cư ở đây đều rất nguy hiểm. Thành phố sẽ sớm xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân", Chủ tịch thành phố cho biết.