Sáng 24/11, sau khi nhận thông tin vụ nổ tại số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 8h03 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo xảy ra vụ nổ tại địa chỉ trên, khiến nhiều người bị thương.

Ngay sau đó, Trung tâm điều động Công an phường Đống Đa cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CSGT, tổ địa bàn đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ nổ.

Tại hiện trường, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP Hà Nội, cho biết bước đầu xác định vụ nổ khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Vụ nổ làm sập đổ một số cấu kiện công trình, khiến nhiều người có thể còn mắc kẹt bên trong. Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an thành phố Hà Nội cho biết, bước đầu xác định vụ nổ khiến 2 người chết, 6 người bị thương.