Ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết mẫu lọ nước thu giữ được khi vây giáp nhóm nghi phạm ở Hà Nội, là loại ma túy fentanyl, mạnh gấp 50 lần heroin.

Trước đó, vào đêm 23, rạng sáng 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C04) phối hợp các đơn vị chức năng vây ráp căn nhà 3 tầng một tum trong con ngõ nhỏ ở đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội. Bên trong, nhóm tàng trữ ma túy khóa cửa cố thủ, bắn trả bằng súng quân dụng.

Các tổ công tác phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong, từ đó khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Lúc này, có 2 nghi phạm trèo lên mái các nhà lân cận nhằm tẩu thoát song bị công an dùng flycam xác định vị trí, bắt giữ.

Căn nhà nơi các đối tượng nổ súng cố thủ (Ảnh: Báo Công lý).

Cảnh sát xác định, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn nói trên do đối tượng Nguyễn Anh Tuấn cầm đầu.

Các đối tượng đã sử dụng xe máy không biển số để cất giấu các loại ma túy với số lượng lớn và gửi tại các hầm nhà chung cư quanh khu vực đối tượng sinh sống, đây là thủ đoạn lập kho cất giấu ma túy kiểu "di động" của đối tượng.

Đặc biệt, phát hiện trong cốp đựng đồ của 3/4 xe máy này chứa các loại ma túy khác nhau, khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn phát hiện 6 lọ thủy tinh chứa dung dịch lỏng trong suốt, kết luận giám định là fentanyl, đây là loại ma túy tổng hợp có độc tính rất cao, dễ gây nhiễm độc khi tiếp xúc qua da, hít hoặc nuốt phải và gây tử vong với liều lượng khoảng 2mg.

Fentanyl bị thu giữ (Ảnh: C04).

Trước đó, ngày 9/11/2024, Công an xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ đã phát hiện ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khiến 2 người tử vong do sốc thuốc. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 12 lọ thuốc bên trong chứa ma túy Fentanyl.