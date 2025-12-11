Vụ nổ súng bắn cảnh sát ở Hà Nội: Phát hiện chất ma tuý cực độc khi khám nhà đối tượng cầm đầu
Khi vây ráp ổ nhóm tổ chức sử dụng ma túy ở Hà Nội, cảnh sát thu được mẫu lọ chứa fentanyl - loại ma túy mạnh gấp 50 lần heroin.
Ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết mẫu lọ nước thu giữ được khi vây giáp nhóm nghi phạm ở Hà Nội, là loại ma túy fentanyl, mạnh gấp 50 lần heroin.
Trước đó, vào đêm 23, rạng sáng 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C04) phối hợp các đơn vị chức năng vây ráp căn nhà 3 tầng một tum trong con ngõ nhỏ ở đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội. Bên trong, nhóm tàng trữ ma túy khóa cửa cố thủ, bắn trả bằng súng quân dụng.
Các tổ công tác phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong, từ đó khống chế, bắt giữ các đối tượng.
Lúc này, có 2 nghi phạm trèo lên mái các nhà lân cận nhằm tẩu thoát song bị công an dùng flycam xác định vị trí, bắt giữ.
Cảnh sát xác định, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn nói trên do đối tượng Nguyễn Anh Tuấn cầm đầu.
Các đối tượng đã sử dụng xe máy không biển số để cất giấu các loại ma túy với số lượng lớn và gửi tại các hầm nhà chung cư quanh khu vực đối tượng sinh sống, đây là thủ đoạn lập kho cất giấu ma túy kiểu "di động" của đối tượng.
Đặc biệt, phát hiện trong cốp đựng đồ của 3/4 xe máy này chứa các loại ma túy khác nhau, khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn phát hiện 6 lọ thủy tinh chứa dung dịch lỏng trong suốt, kết luận giám định là fentanyl, đây là loại ma túy tổng hợp có độc tính rất cao, dễ gây nhiễm độc khi tiếp xúc qua da, hít hoặc nuốt phải và gây tử vong với liều lượng khoảng 2mg.
Trước đó, ngày 9/11/2024, Công an xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ đã phát hiện ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khiến 2 người tử vong do sốc thuốc. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 12 lọ thuốc bên trong chứa ma túy Fentanyl.
Fentanyl là loại ma túy cực độc, gây nghiện gấp 50 lần heroin, 100 lần morphine và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ.
Theo báo cáo của Cục Điều tra liên bang Mỹ, loại ma túy Fentanyl này đã làm cho hơn 100.000 người chết tại Mỹ trong năm 2023, chỉ với 2mg có thể gây chết người. Fentanyl đang bị lạm dụng phổ biến tại Mỹ và một số nước khác. Năm 2023, Mỹ ghi nhận khoảng 100.000 ca tử vong (từ 18 - 45 tuổi) do sử dụng Fentanyl quá liều.
Loại ma túy này được bán dưới dạng viên nén, dạng bột hoặc dung dịch với các tên quen thuộc như “sứ trắng”, “heroin tổng hợp”… Bên cạnh đó, Fentanyl được buôn lậu vào Mỹ phần lớn từ Mexico, các quốc gia Trung và Nam Mỹ.
Việc sản xuất và vận chuyển Fentanyl đang khiến tình hình an ninh từ các nước Trung và Nam Mỹ rất phức tạp, tội phạm tranh giành quyết liệt các tuyến đường vận chuyển tiền chất và đưa Fentanyl đến Mỹ, thông tin này được đăng tải trên tờ Tiền phong.