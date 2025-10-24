Liên quan đến vụ việc đối tượng Bằng Văn Vỹ (29 tuổi, sinh sống tại xã Quế Phong, Nghệ An) dùng dao đâm nhiều người bị thương xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10 gây bức xúc dư luận, sau khi bị bắt giữ, cơ quan công an đã test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn của Vỹ.

Lãnh đạo Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An thông tin, kết quả xét nghiệm của đối tượng không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn. Công an phường Trường Vinh đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Kết quả xét nghiệm của đối tượng Bằng Văn Vỹ không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn.

Thông tin trên khiến nhiều người bất ngờ. Dư luận vẫn đang đặt câu hỏi lớn về động cơ của đối tượng Vỹ.

Trước đó vào sáng 23/10, khi vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm vợ, con, Vỹ bất ngờ dùng dao đâm nhiều người.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, Vỹ giằng lấy cháu bé sơ sinh nằm trong phòng bệnh, định ném qua cửa sổ. Khi người nhà của bệnh nhi cùng các nhân viên y tế phát hiện, can ngăn thì lập tức bị Vỹ tấn công. Hậu quả, Vỹ đã làm 7 người bị thương, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất với 11 nhát đâm. Hiện sức khỏe của các nạn nhân cơ bản đã ổn định.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hiện sức khỏe đã ổn định. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Được biết, Vỹ quê ở Bắc Ninh. Vợ chồng Vỹ đã có 1 con lớn 3 tuổi. Mới đây, vợ Vỹ nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sinh lần 2 là một cặp sinh đôi. Ngày 22/10, một trong hai bé con của Vỹ được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh để điều trị do xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng. Trước đó, hàng ngày Vỹ cùng người thân ở bệnh viện chăm sóc vợ con và không có biểu hiện bất thường.