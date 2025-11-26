Giấu hơn 2.000 viên ma túy trong nghĩa địa để dùng dần

Ngày 25/11, Công an xã Cồn Tiên cho biết khoảng 19h30 ngày 22/11, lực lượng tuần tra phát hiện T.V.T (SN 1999, trú thôn Thiện Thành) đang cất giấu hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp tại nghĩa địa Hải Thái. Tại hiện trường, công an thu giữ toàn bộ tang vật.

Các đối tượng khai là nhặt được số ma tuý nói trên, sau đó bàn nhau ra nghĩa địa cất giấu để dùng dần.

T. khai cùng P.N.S (SN 2003, trú thôn Hải An) nhặt được số ma túy này gần khu vực Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị (phường Đông Hà) rồi bàn bạc mang về nghĩa địa cất giấu để chia nhau sử dụng dần.

Công an xã Cồn Tiên đang tiếp tục điều tra , làm rõ vụ việc.