Cuộc điện thoại không hồi âm

Theo thông tin từ cảnh sát Hiroshima, người bị bắt là Đinh Thị Hương (32 tuổi), sống tại Hiroshima. Hương bị cáo buộc đã đột nhập vào căn hộ của chị Nguyễn Thị Nga (32 tuổi) - cũng là người Việt Nam - tại khu chung cư ở Nakahiro, quận Nishi, vào ngày 15/10. Nghi phạm được cho là đã dùng vật cứng tấn công nhiều lần vào vùng đầu và mặt, khiến chị Nga tử vong ngay tại chỗ rồi lục soát đồ đạc trong nhà.

Chia sẻ với phóng viên, chị Thu Dung, chị họ của nạn nhân, nghẹn ngào kể lại: “Em mình hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản. Em đã lập gia đình và có một bé trai 8 tuổi, hiện bé đang sống với bà ngoại ở Việt Nam. Hai vợ chồng em cùng làm việc và sinh sống tại Nhật.”

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: IRAW)

Theo lời chị Dung, vào sáng 15/10, trước khi vụ án xảy ra, chị Nga có gọi điện về cho mẹ. Nhưng vì bận việc nên mẹ chị chưa kịp nghe máy.

“Cuộc gọi cuối cùng cho mẹ của em ấy là 7 giờ 06 phút sáng. 15 phút sau gọi lại đã không thấy em ấy nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Mẹ gọi cho chồng em nhưng anh ấy đang đi làm, không liên lạc được. Đến khoảng 16h cùng ngày, chồng em đi làm về thì phát hiện em nằm giữa vũng máu, ngay cửa ra vào. Khi kiểm tra thì em đã chết rồi. Sau đó anh báo cảnh sát và gia đình” chị Dung chia sẻ.

Theo người thân, thời gian gần đây, chị Nga gặp nhiều áp lực trong hôn nhân, thường xuyên lo lắng và hay tâm sự với gia đình. Đặc biệt, chị từng quen biết nghi phạm Hương và có mâu thuẫn và phải báo cảnh sát can thiệp.

Hình ảnh nạn nhân (Ảnh: NVCC)

Những tin nhắn chị Nga tâm sự cùng gia đình trước thời điểm xảy ra vụ việc (Ảnh: NVCC)

“Em gái tôi nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với Hương và hai người từng xảy ra xích mích nghiêm trọng. Lần đó em đã báo cho cảnh sát.” chị Dung cho biết.

“Chị đón em về với bố mẹ, với con em đây…”

Sau hơn 10 ngày chờ đợi, ngày 28/10, tro cốt của chị Nga đã được đưa về Việt Nam. Gia đình và người thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi phải đón con, đón em trong hình hài tro tàn.

“Khi tiễn em đi, thân hình còn xinh xắn, dễ thương. Hôm nay em về là nắm tro tàn..” chị Dung không khỏi nghẹn ngào. Cũng theo chia sẻ của chị Dung, chị Nga là người hiền lành, chăm chỉ và tiết kiệm, cùng lúc làm hai công việc để có tiền gửi về phụ giúp gia đình.

Gia đình đã đón tro cốt chị Nga trở về vào ngày 28/10 (Ảnh: NVCC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Đinh Thị Hương làm việc tại một công ty sản xuất thực phẩm ở Hiroshima từ năm 2022, đảm nhận vai trò hỗ trợ dây chuyền sản xuất. Đại diện nơi làm việc cho biết Hương “có thái độ làm việc nghiêm túc, không có vấn đề đặc biệt”. Nhưng sáng 15/10 - ngày xảy ra án mạng - Hương gọi điện xin đi làm muộn vì lý do sức khỏe.

Cảnh sát cho biết camera an ninh bên trong căn hộ đã bị phá hỏng vào thời điểm xảy ra vụ án. Hiện vẫn chưa tiết lộ việc nghi phạm có thừa nhận hành vi hay không. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Hương gặp rắc rối tài chính, đang mắc nợ chưa trả. Một số người dân sống gần hiện trường cũng xác nhận hai người phụ nữ từng xảy ra mâu thuẫn trước đó.

Chân dung nghi phạm. Ảnh: IRAW

Đáng chú ý, vào đêm 30/5, chị Nga từng trình báo bị một phụ nữ lạ hành hung gần nhà, khiến chị bị thương nhẹ. Cảnh sát khi đó đã mở hồ sơ điều tra vụ việc như một vụ cố ý gây thương tích và hiện đang xem xét khả năng hai vụ có liên quan đến nhau.

Hiện, cảnh sát Hiroshima vẫn đang điều tra động cơ gây án, mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân, đồng thời kiểm tra xem có tài sản nào bị chiếm đoạt hay không.

Gia đình nạn nhân tha thiết mong các cơ quan chức năng sẽ điều tra kỹ lưỡng, xét xử công bằng và nghiêm minh để chị Nga được yên nghỉ.