Ngày 26/10, Viện kiểm sát Hiroshima đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và tạm giam Đinh Thị Hương (32 tuổi), thực tập sinh kỹ năng quốc tịch Việt Nam. Theo thông tin từ cảnh sát, vào ngày 15/10, Phương bị cáo buộc đã đột nhập vào căn hộ của chị Nguyễn Thúy Nga, cũng là người Việt Nam, tại khu chung cư ở phường Nakahiro, quận Nishi, thành phố Hiroshima.

Tại đây, nghi phạm được cho là dùng vật cứng tấn công vào đầu và mặt nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó lục lọi khắp căn phòng.

Nghi phạm trong vụ việc

Nguồn tin điều tra cho biết, kể từ khi sang Nhật, Hương đã nhiều lần vướng vào tranh chấp tiền bạc và bị chủ nợ đòi tiền gay gắt. Hiện trường vụ án cũng để lại nhiều dấu vết cho thấy có hành vi tìm kiếm tài sản, khiến cảnh sát nghi ngờ động cơ cướp tài sản có thể liên quan đến vụ giết người này.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định liệu có tài sản nào bị lấy đi hay không, đồng thời làm rõ nguyên nhân và diễn biến chi tiết của vụ án.

