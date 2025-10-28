Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi và chứa mại dâm tại xã Tân Hà Lâm Hà. Trong vụ việc này, đáng chú ý là hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, khi bé gái mới chỉ 15 tuổi.



Nguyễn Lâm Oánh (thứ 3 từ trái qua) cùng 5 người mua dâm bé M. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26-10, Công an xã Tân Hà Lâm Hà kiểm tra quán karaoke Lâm Đồng tại thôn Phúc Thọ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện bé gái B.N.X.M (15 tuổi) chưa khai báo tạm trú cùng nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành làm rõ.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định ngày 21-10, M. liên lạc với Nguyễn Lâm Oánh (24 tuổi, ngụ thôn Phúc Thọ) để tìm việc làm. Oánh rủ rê M. vào quán karaoke làm việc, được bé đồng ý. M. đến đây và sau đó bị nam thanh niên này xâm hại.

Khoảng từ ngày 21 đến 26-10, Oánh môi giới cho 5 người khác, gồm N.V.M. (38 tuổi), P.T.M. (28 tuổi), N.V.T. (44 tuổi), T.V.S. (36 tuổi) và Đ.V.C. (35 tuổi), mua dâm bé gái 15 tuổi này. Oánh thỏa thuận giá mỗi lần mua dâm là 500.000 đồng, tiền do nam thanh niên này giữ và chỉ chia cho M. một nửa.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với những đối tượng liên quan; đồng thời phối hợp với VKSND khu vực 3 và Công an xã Tân Hà Lâm Hà tiếp tục điều tra vụ việc.