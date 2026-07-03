Trong mỗi một gia đình, việc cha mẹ duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc có ý nghĩa rất lớn. Vì khi mái nhà ấm áp ấy không còn, thì cuộc đời của những đứa trẻ sẽ dễ gặp sóng gió. Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ ở Thái Lan phải cầu cứu một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ các con mình thoát khỏi sự bạo hành của ả mẹ kế đã khiến cho dư luận nước này không khỏi cảm thấy xót xa.

3 đứa trẻ bị mẹ kế bạo hành, thái độ của người cha gây chú ý

Ba đứa trẻ từ 7 đến 13 tuổi, đã được giải cứu khỏi người mẹ kế có hành vi ngược đãi và từng hành hung các em tại một khu chợ ở tỉnh Chon Buri của Thái Lan vào ngày thứ Ba, 30 tháng 6 vừa qua. Vụ việc ngược đãi trẻ em tại Chon Buri này được phanh phui sau khi mẹ ruột của các em tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô Chalida "Ton Or" Palamart, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Be One.

Người mẹ cho tổ chức biết rằng hành vi ngược đãi đã diễn ra nhiều lần trước đó, nhưng vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại chợ Thep Prasit vào ngày 30 tháng 6.

Người phụ nữ liên tục giật tóc đứa trẻ lớn nhất.

Người mẹ giải thích rằng cô đã ly hôn với cha của các đứa trẻ khoảng sáu năm trước và anh ta là người được quyền nuôi con. Cô vẫn giữ liên lạc và tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các con, nhưng chỉ mới biết về việc ngược đãi gần đây sau khi được một người bạn thông báo.

Theo lời người mẹ, người bạn này kinh doanh tại chợ Thep Prasit, nơi cha của bọn trẻ và người vợ mới của anh ta cũng đang buôn bán. Người bạn này đã chứng kiến vụ hành hung và kịp thời can thiệp.

Đứa trẻ tiếp tục bị giật tóc một cách thô bạo.

Đoạn phim từ camera an ninh tại khu chợ sau đó đã được chia sẻ với người mẹ ruột, khiến cô đã vô cùng đau đớn, bất lực và phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ tổ chức Be One. Trong đoạn phim, ả mẹ kế bị bắt gặp đang quát tháo và hành hung các đứa trẻ.

Bé gái tiếp tục bị mẹ kế đánh đập ngay trong khu chợ.

Đứa con lớn nhất bị đánh liên tiếp, bị túm tóc và bị ấn đầu vào bàn. Một đứa trẻ khác cũng bị hành hung. Người mẹ ruột cho biết điều đáng phẫn nộ nhất là cha ruột của bọn trẻ đã có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc nhưng không hề can ngăn mà để yên cho vợ mới của mình hành hung các con. Đây là hành vi đồng lõa không thể chấp nhận được.

Những đứa trẻ đã được giải cứu

Sau khi nhận được tin báo, cô Ton Or cùng nhóm của mình đã cố gắng liên hệ trực tiếp với các đứa trẻ nhưng không thành công. Người cha không cho phép họ nói chuyện với bọn trẻ, buộc Ton Or và nhóm của cô phải đến tận nơi ở của gia đình gần khu chợ.

Người mẹ kế không có mặt khi họ đến nơi. Theo thông tin từ tổ chức này, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người phụ nữ đã rời khỏi nhà cùng với đồ đạc cá nhân ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Những đứa trẻ đã được giải cứu giúp người mẹ yên tâm phần nào.

Cha của các em nhỏ đã thông báo với tổ chức này rằng anh ta không thể liên lạc được với vợ mình và cũng không biết cô ta hiện đang ở đâu. Sau đó, ba đứa trẻ đã được đưa khỏi nhà để thực hiện các thủ tục tố cáo người mẹ kế.

Tin vui là chhủ sở hữu chợ Thep Prasit đã ra thông báo cấm người mẹ kế bước chân vào khu chợ. Người này cũng tuyên bố rằng bất kỳ tiểu thương hay nhân viên nào hỗ trợ người phụ nữ độc ác này đều sẽ bị trục xuất khỏi chợ.

Ngoài ra, chủ chợ cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho việc học tập của ba đứa trẻ. Hiện tại, người mẹ ruột đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để giành quyền nuôi con. Cảnh sát và các chuyên gia về phúc lợi trẻ em dự kiến sẽ làm việc với các em để xác định xem các em muốn tiếp tục sống cùng cha hay chuyển về sống với mẹ. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra thông tin cập nhật về quá trình tìm kiếm người mẹ kế nhưng ai cũng hy vọng các em sẽ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ chứ không phải sống mỗi ngày trong sự nơm nớp lo sợ bị bạo hành.