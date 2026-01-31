Trưa 31-1, theo đại diện Công an xã Long Thành (Đồng Nai), công an đã mời người đàn ông lên làm việc và đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm nam công nhân có hành vi sàm sỡ nữ đồng nghiệp tại khu vực nhà vệ sinh công ty.

Hình ảnh nam công nhân sàm sỡ nữ công nhân bị camera ghi lại

Trước đó, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nam công nhân khoảng 30 tuổi có hành vi sàm sỡ nữ đồng nghiệp trẻ tại khu vực nhà vệ sinh.

Qua xác minh, hình ảnh trên được camera an ninh của công ty ghi lại vào trưa 29-1 tại một nhà máy ở Khu Công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (xã Long Thành). Hai nhân vật trong clip là đồng nghiệp, cùng làm việc tại nhà máy.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ công nhân đã trình báo với lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng xã Long Thành. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với nam thanh niên và xử lý theo quy định pháp luật.

Clip khiến cộng đồng mạng bức xúc trước hành vi khiếm nhã, có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nam công nhân. Nhiều người lên án và mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp quấy rối ở nhà máy, xí nghiệp, công ty.