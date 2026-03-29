Liên quan đến sự việc anh H.C.N. (22 tuổi, quê ở Cà Mau, làm công nhân một công ty ở TP.HCM) bị đồng nghiệp đâm tử vong trên đường đi làm về gây xôn xao dư luận, mới đây, thông tin trên báo Người Lao Động cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ nhóm nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, các nghi phạm gồm Nguyễn Hoài Lượng (21 tuổi), Võ Hoàng Trí (23 tuổi) và Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi, cùng quê Cà Mau). Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, qua điều tra, công an xác định giữa các nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Trong đó, đối tượng Nhân từng có xích mích và dọa đánh anh N. trước đó.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 27/3, sau giờ tan ca, anh N. điều khiển xe đạp điện từ công ty về nhà trọ. Khi đi đến giao lộ DA2 - N6 (phường Thới Hòa, TP.HCM), nạn nhân bất ngờ bị một nhóm người cầm hung khí từ trong bóng tối lao ra chặn đường, tấn công.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng. (Ảnh: Người Lao Động)

Bị hành hung bất ngờ, anh N. ngã xe và bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm người truy đuổi. Một người trong nhóm đã áp sát, dùng dao tấn công khiến anh N. gục tại chỗ, tử vong do mất máu. Thời điểm xảy ra sự việc, cậu của anh N. là ông H.V.Đ. (40 tuổi) đi phía sau và có chạy lại can ngăn nhưng không kịp.

Gây án xong, các nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, Lượng và Trí đã ra đầu thú tại Cần Thơ, riêng Nhân là người trực tiếp đâm nạn nhân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Sóc Trăng.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm, gia đình còn một em gái còn nhỏ. Anh N. mới từ quê lên TP.HCM làm việc được khoảng 1 tuần thì không may gặp nạn.

Thông tin khiến nhiều người đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Dư luận cũng bày tỏ bức xúc, mong nhóm nghi phạm sớm bị pháp luật nghiêm trị.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.