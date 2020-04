Vụ ngoại tình chấn động Kbiz: Một nữ diễn viên nổi tiếng trong sáng lương thiện bị tố ngoại tình với anh rể, thái độ của người vợ cũng khiến mọi người bực mình

Theo thông tin độc quyền đăng tải trên tờ Sports Kyunghyang, một nữ diễn viên được gọi là A nổi tiếng với hình ảnh trong sáng, dịu dàng vừa bị tố là tiểu tam, ngoại tình với anh rể - một bác sĩ 44 tuổi. Theo tờ Sports Kyunghyang chia sẻ, nữ diễn viên A này xuất hiện trong chương trình “Love Naggers 3” của kênh KBS Joy.

Nguồn cơn của vụ việc bị bóc trần sau khi nhân vật C - chị họ của cô gái này đã quyết định liên hệ với Sports Kyunghyang để trả lời phỏng vấn độc quyền.

C cho biết, vụ việc bắt đầu từ tháng 9/2018 sau khi A cảm thấy thu nhập của mình không ổn định nên đã nhờ anh rể (tạm gọi là B) - chồng của C tìm cho mình 1 công việc tại bệnh viện mới của người này. Công việc này mang lại cho A mức lương khoảng 2 triệu won với yêu cầu cô phải di chuyển từ Seoul đến bệnh viện ở Gangwon hai đến ba lần một tuần.

Theo C, cũng từ đó cuộc sống trong gia đình của cô có nhiều thay đổi. Chồng cô từ một người không bao giờ uống rượu bắt đầu trở về nhà muộn vào lúc 3-4 giờ sáng. Cô cũng phát hiện ra rằng em họ của mình đã đi mua sắm bằng thẻ tín dụng của chồng mình và đã tiêu 3 triệu won.

C bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn và yêu cầu A nghỉ việc tại bệnh viện và tránh xa B. Cô đã nhờ cậy tới mẹ và dì mình (mẹ ruột A) để can ngăn A. Tuy nhiên, theo bài phỏng vấn của C thì bất chấp những lời can ngăn A vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh rể, thậm chí còn bí mật mua nhà tại gần bệnh viện của B tại Gangwon.

Khi được hỏi về thời điểm phát hiện ra vụ việc, C chia sẻ: "Tôi đã nghi ngờ từ năm 2018, nhưng những tình huống kỳ lạ thì được phát hiện vào năm 2019. Tôi thậm chí còn tưởng tượng nổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể làm một việc tồi tệ là "loạn luân" như vậy".

"Tôi thật sự tuyệt vọng và muốn chết đi. Mọi chuyện cứ như trong mơ chứ không phải đời thật. Tôi muốn bảo vệ gia đình mình. Tôi không muốn mọi thứ phải tan vỡ. Chồng tôi không phải là người tồi tệ. Thậm chí anh ta đã làm ra điều xấu hổ đến thế này tôi vẫn muốn có cơ hội tin tưởng chồng tôi và muốn bảo vệ gia đình mình".



Khi gia đình phát hiện chuyện này đã cầu xin A nên xem xét lại hậu quả nếu như vụ việc bị phơi bày trước công chúng thì A đã cắt đứt mọi mối quan hệ với gia đình và chuyển đến sống với B.

C dự định sẽ đệ đơn kiện A vì hiện tại cô đang phải một mình nuôi con tàn tật và sốc trước việc em họ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô như vậy. C cũng cho biết, vụ việc chắc chắn sẽ phá vỡ mối quan hệ chị em nhưng cô đã quyết định coi như không còn tình thân: "Tôi nhận trả lời cuộc phỏng vấn này bởi vì hai con người tội lỗi đầy mình kia cần phải trở về với thực tế và chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân.”

Ngay sau khi bài báo của Sports Kyunghyang gây xôn xao dư luận, đội ngũ sản xuất của "Love Naggers 3" của KBS tuyên bố rằng họ đang kiểm tra sự thật trong thông tin đăng tải một cách thận trọng vì đây là một tình huống nhạy cảm và cá nhân. Hiện tại phần bình luận trên kênh YouTube của Love Naggers 3 bị chặn do tranh cãi ngày càng tăng và tài khoản instagram của nữ diễn viên A đã bị xóa.

Ngay dưới phần bình luận của tin tức này, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ đối với A nhưng cũng không hài lòng trước thái độ của C. Nhiều người cho rằng mặc dù bị phản bội rất đau đớn nhưng hi vọng C nên gay gắt hơn với tội lỗi của B - người chồng đã phản bội cô. Theo cư dân mạng, trong bài phỏng vấn của mình, B vẫn luôn liên tục bênh vực chồng mình.

Dưới phần bình luận của các bài báo, cái tên Geum Chae Eun cũng được nhắc đến nhiều nhất. Hiện tại Geum Chae Eun đã khóa trang cá nhân của mình và không đưa ra bất kỳ thông tin nào về chuyện này.

Chân dung của Lee Jong Seon - người được xem là A trong ồn ào này.





