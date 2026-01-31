Vụ nghi đưa thịt hết hạn vào trường học: Sago Food bị kiểm tra, lộ 371kg thịt không rõ nguồn gốc

Giữa lúc dư luận còn chưa hết lo ngại về chất lượng bữa ăn học đường, thông tin Sago Food bị phản ánh có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm đã khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã yêu cầu các trường lập tức ngưng sử dụng thực phẩm liên quan đến doanh nghiệp này, đồng thời khẩn trương rà soát toàn bộ nguồn cung và quy trình chế biến.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, theo báo cáo nhanh của Sở An toàn thực phẩm gửi UBND TP.HCM về kết quả kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học không đảm bảo an toàn, ngày 28/1, Đoàn kiểm tra của Sở đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM), UBND và Trạm Y tế xã Hiệp Phước tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food - địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TPHCM).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn làm việc với ông Nguyễn Xuân Đồng - nhân viên, người được công ty ủy quyền. Trong khi đó, bà Mai Thị Hồng Vân - đại diện theo pháp luật của Công ty Sago Food đang làm việc tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM.

Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 21/01/2022, ngành nghề chế biến suất ăn sẵn và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05/9/2023. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 cấp ngày 4/8/2025 do Công ty TNHH đánh giá chứng nhận Best Global Cấp, còn hạn.

Công ty Sago Food hiện đang cung cấp suất ăn cho 12 trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, số lượng 9.300 suất/ngày. Sago Food hiện lấy nguyên liệu của 10 nhà cung cấp, Sago Food đã cung cấp hóa đơn chứng từ của các nhà cung cấp cho đoàn kiểm tra.

Hình ảnh phản ánh Sago Food dùng thịt nghi hết hạn chế biến bữa ăn cho học sinh. Ảnh: Báo Dân Việt

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Sago Food đang vệ sinh cơ sở, rửa dụng cụ chứa đựng, chế biến suất ăn. Đoàn đã kiểm tra hàng hóa đang chứa trữ tại kho, trong số hàng hóa nguyên liệu có 371 kg thịt gia súc, gia cầm (gồm: 51 kg sườn cốt lết đông lạnh, 200 kg da gà đông lạnh, 120 kg ức gà nạc không da đông lạnh) được đựng trong túi lynon, không có nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Theo thông tin trên báo Dân trí, tại buổi là việc, ông Nguyễn Xuân Đồng trình bày, các nguyên liệu này mua của Công ty TNHH Hai thành viên Thiên Bảo Food trong ngày 26/1, có thời hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất, với nhiệt độ bảo quản là -10°C. Đoàn kiểm tra đang tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định.

Sở ATTP TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, truy xuất nguồn gốc đối với các đơn vị cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG.