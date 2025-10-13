Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98") – điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Ngân 98 cùng từng vướng phải hàng loạt ồn ào trong quá khứ.

Ngân 98 bị bắt

Nghi vấn dùng chất cấm, bị cấm diễn vì hở hang

Ngân 98 bắt đầu được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, sau đó lấn sân sang DJ và diễn xuất. Tuy nhiên, những lần xuất hiện của cô phần lớn đều gắn với hình ảnh ăn mặc táo bạo, gây sốc. Cô từng đăng ký tham gia cuộc thi Gương mặt thương hiệu 2017 nhưng sau đó rút lui vì "không chịu nổi áp lực".

Dù từng góp mặt trong một số sản phẩm nghệ thuật như phim Xóm trọ thiên đường hay MV của Quang Hà, Bằng Cường, Akira Phan..., song Ngân 98 không tạo được dấu ấn đáng kể về chuyên môn. Thay vào đó, cô thường xuyên "chiếm sóng" truyền thông bằng những chiêu trò gây tranh cãi.

Tháng 3/2020, Ngân 98 bị tạm giữ do liên quan đến vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy tại một quán bar ở Tây Ninh. Cô lên tiếng khẳng định mình bị oan, nói đây là lần đầu tiên bị đưa về làm việc với cơ quan chức năng, nhưng vụ việc vẫn gây xôn xao dư luận.

Người đẹp đầy thị phi này còn cùng với bạn trai livestream khẳng định mình bị oan. Ngân 98 cho biết đây là lần đầu tiên cô bị đưa về làm việc với cơ quan chức năng. Cô không biết vì lý do gì bản thân lại bị tung ảnh lên mạng xã hội, và trở thành "trò cười" cho dân mạng.

Tháng 6/2020, cô bị Yaya Trương Nhi đâm đơn kiện lên Tòa án nhân dân quận 8, TP.HCM vì phát ngôn sai sự thật, vu khống.

Tháng 7/2020, Ngân 98 tiếp tục "gây bão" khi mặc phản cảm lúc biểu diễn trong một quán bar ở Hà Nội. Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội đã ra quyết định xử phạt, cấm cô biểu diễn trong vòng 4 tháng tại địa bàn thành phố. Cô sau đó thừa nhận chủ quan trong việc chọn trang phục và vị trí biểu diễn, song những lời giải thích không giúp cô thoát khỏi làn sóng chỉ trích.

Trước đó, Ngân 98 nhiều lần gây tranh cãi vì phong cách thời trang "mặc như không". Bộ ảnh chụp cùng Mon 2K từng khiến cô nhận "mưa gạch đá" từ dân mạng.

Nữ DJ cũng từng là cái tên hot nhất mạng xã hội khi bị lộ loạt ảnh cùng clip nhạy cảm. Sau khi loạt ảnh bị phát tán rộng rãi, Ngân 98 lên tiếng giải thích đó là clip được quay cách đây khá lâu và quay vì sở thích cá nhân.

Ồn ào quỵt tiền thuê nhà và "ở bẩn"

Tháng 7/2019, "hot girl thị phi" bị tố quỵt tiền nhà, để lại căn hộ bẩn thỉu như một bãi rác khi rời đi. Chính chủ nhà đã đăng tải một bài viết dài kèm hình ảnh lẫn video đầy đủ, tố cáo Ngân 98 chưa thanh toán tiền cùng lối sống thiếu sạch sẽ, đồ đạc vứt vương vãi. Căn hộ này trước đây là do Lương Bằng Quang thuê cho Ngân 98 nhưng khi cả hai chia tay Ngân 98 dọn đi chỗ khác.

Phía Ngân 98 sau đó lên tiếng đính chính không hề có chuyện quỵt tiền và cho rằng câu chuyện này được dàn dựng chuyên nghiệp để hãm hại mình.