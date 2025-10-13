Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân – người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai nhân viên đều xác định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh hàng giả.





Theo điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột đứng tên giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (đứng tên người khác), nhưng trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động tài chính, kinh doanh và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Dưới danh nghĩa “hàng tặng kèm”, Ngân cho sản xuất thêm loại “viên rau củ Collagen” không được cấp phép, không có hồ sơ công bố sản phẩm. Các sản phẩm này được đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, quảng cáo có tác dụng hỗ trợ giảm cân nhanh hơn khi dùng kèm.

Trên bao bì ghi “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế, các sản phẩm được bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh với giá từ 870.000 đến 1.100.000 đồng. Sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội về kho của ZuBu shop tại TP Hồ Chí Minh, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty.

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ riêng giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định, các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất và kinh doanh không đạt chất lượng theo công bố, là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên Collagen” chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein – những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa, thậm chí nguy cơ ung thư.

Một số sản phẩm của của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị cơ quan chức năng kết luận là hàng giả. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Công an thành phố khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, triệt để xử lý các hành vi xâm hại sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn vì sức khỏe cộng đồng.