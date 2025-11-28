Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn T. (27 tuổi, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa) để điều tra hành vi Giết người, sau vụ ôm hai con nhỏ nhảy cầu đường sắt Trường Xuân xuống sông Trà Khúc khiến một bé tử vong.

Thông tin bước đầu cơ quan chức năng xác định khoảng 10h30 ngày 26/11, V.V.T. (27 tuổi, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy mang BKS 76E1-264… chở hai con ruột là bé trai V.V.T. (6 tuổi) và bé gái V.N.M.A. (2 tuổi) lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân nối giữa đôi bờ sông Trà Khúc.

Khi đến đoạn giữa cầu, T. bất ngờ dừng xe, ôm 2 cháu nhảy xuống sông Trà Khúc, bỏ lại dép, ba lô sách vở trên cầu.

Người dân phát hiện, hô hoán và lao xuống cứu. Sau nhiều phút vật lộn với dòng nước chảy xiết, cả ba được đưa lên bờ. Tuy nhiên, bé gái 2 tuổi đã tử vong do đuối nước quá lâu, bé trai 6 tuổi và T. được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

V.V.T. tại cơ quan công an

Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Với con người thì tính mạng là trên hết, là thứ quý giá nhất, người không biết quý tính mạng của bản thân thì cũng không nên gây hại cho người khác.

Dù xã hội phát triển đến đâu thì trong xã hội cũng sẽ có người muốn kết thúc mạng sống của mình, lý do có thể là do bị trầm cảm, do mắc bệnh hoặc do bế tắc của cuộc sống mà thiếu lý trí, nhận thức không đầy đủ hoặc do những yếu tố tâm lý tiêu cực nhất thời gây ra.

Liên quan đến vụ việc người cha ôm 2 con nhảy cầu, nhìn nhận vấn đề dưới góc độ pháp luật thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, đáng lên án. Hành vi tự tử gây ra hoang mang trong xã hội, việc tự tử còn lôi theo hai con nhỏ là hành vi giết người, hành vi nguy hiểm cho xã hội có mục đích tước đoạt tính mạng của hai đứa trẻ vô tội nên người thực hiện hành vi này nếu còn sống thì sẽ bị xử lý về tội giết người, bất kể yếu tố tâm lý, nhận thức như thế nào.

Chỉ trừ trường hợp người này mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức dẫn đến xâm phạm đến thân thể, đến tính mạng của hai đứa trẻ thì mới được loại trừ chịu trách nhiệm hình sự.

Còn nếu do yếu tố nhận thức, yếu tố tâm lý tiêu cực mà thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng của hai con thì đây là hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự.

Bé trai 6 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Vietnamnet)

Và dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hành vi tự tử mà ôm theo con dẫn đến việc con cái tử vong thì đó là hành vi rất đáng lên án, cần phải ngăn chặn và xử lý nghiêm để bảo vệ trẻ em, bảo vệ quyền sống, quyền con người của mỗi công dân.

Theo Ủy viên Ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, pháp luật Việt Nam không ghi nhận “quyền được chết “, tuy nhiên cũng không bắt buộc công dân “phải sống”.

Quyền sống là quyền được hiến pháp và pháp luật ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ. Nếu người nào đó tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự tử mà bị phát hiện thì chính quyền cũng sẽ tìm mọi cách để cứu giúp, cứu vớt, ngăn chặn những hành vi tự tử có thể xảy ra.

Nếu người tự tử bất thành thì bản thân họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hành vi tự kết liễu đời mình (tự tử), tự gây ra thương tích cho, tự gây ra tổn thương bản thân không được xác định là hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, nếu cố ý gây ra thương tích cho người khác hoặc cố ý tước đoạt trái pháp luật luật tính mạng của người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, bất kỳ mối quan hệ giữa người thực hiện hành vi nguy hiểm với nạn nhân là như thế nào.

"Trong vụ việc này, người đàn ông đã có hành vi tự tử, tự mình tức bỏ tính mạng của bản thân, hành vi này không bị xử lý bằng chế tài hình sự, không được khuyến khích nhưng cũng không có chế tài để xử lý. Tuy nhiên, hành vi ôm hai đứa bé nhảy xuống sông là hành vi giết người, hành vi này là hành vi nguy hiểm cho xã hội nên người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự nếu người thực hiện hành vi giết người còn sống", ông Cường phân tích.

Cũng theo ông Cường, hành vi của người cha trong trường hợp này là thiếu lý trí, thiếu tỉnh táo nhưng vẫn có khả năng nhận thức được hành vi của mình, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và mong muốn tước bỏ trái pháp luật tính mạng của hai con mình (các cháu đang ở độ tuổi rất nhỏ, chỉ có sáu tuổi và hai tuổi, hoàn toàn không có khả năng sinh tồn khi bị rơi xuống nước ở độ cao và độ sâu của dòng nước như vậy).

Người này hoàn toàn nhận thức được việc nhảy xuống dưới sông và mang theo hai cháu bé như vậy và có thể dẫn đến các cháu bé tử vong, nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả bản thân mình và hai con đều tử vong (tự tử).

Hành vi của người cha đối với hai con được xác định là hành vi giết người và hành vi này thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại điều 123 bộ luật hình sự.

"Hiện nay người này vẫn còn sống nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Hành vi phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm phải chăm sóc, giáo dục là các tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự", luật sư phân tích.

Xe máy, dép, mũ bảo hiểm để trên cầu đường sắt Trường Xuân. Ảnh:VNN

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trước đó, T. cùng vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP HCM) và hai con sinh sống, làm việc tại Đồng Nai. Khoảng hai tháng trước, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên T. đưa hai con về quê sống cùng cha mẹ và làm việc tại một cơ sở nước đá ở thôn Thanh Hà. Thời gian gần đây, T. có biểu hiện buồn chán, từng đưa hai con đến cầu Cổ Lũy với ý định tự tử nhưng bất thành.

Sáng xảy ra vụ việc, T. đưa con gái đến trường tiểu học xin cho con trai đang học lớp 1 về sớm, sau đó chở hai con ra cầu Trường Xuân dẫn đến bi kịch. Chính quyền xã Tư Nghĩa đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé và động viên cháu bé còn lại đang điều trị.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.