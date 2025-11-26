Ngày 26/11, Công an xã Tư Nghĩa đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, điều tra vụ việc một nam thanh niên ôm hai con nhỏ nhảy từ cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh) xuống sông Trà Khúc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, anh Võ Văn Tín (SN 1998, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa) bế hai con ruột là bé trai V.V.T (SN 2019) và bé gái V.N.M.A (SN 2023) nhảy xuống sông với mục đích tự tử.

Người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng tổ chức ứng cứu và đưa cả ba lên bờ. Tuy nhiên, bé gái 2 tuổi không qua khỏi; bé trai 6 tuổi bị thương nặng do đuối nước và đang được điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ việc.

Anh Tín sau khi được cứu và chăm sóc y tế đã hồi phục sức khỏe và hiện đang được cơ quan công an lấy lời khai phục vụ điều tra.

Được biết, anh Tín cùng vợ là chị B.T.T (SN 1993, trú xã Bình Giã, TP.HCM) và hai con trước đó sinh sống tại tỉnh Đồng Nai. Khoảng hơn 2 tháng nay, do phát sinh mâu thuẫn gia đình, anh Tín đưa hai con về quê ở cùng ông nội tại thôn Điện An 4 và làm việc tại một nhà máy nước đá ở thôn Thanh Hà (xã Tư Nghĩa).

Thời gian gần đây, anh Tín có biểu hiện buồn chuyện gia đình. Sáng 26/11, anh chở con gái 2 tuổi đến trường tiểu học để xin cho con trai đang học lớp 1 được về sớm. Đến khoảng 10h30 thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Lãnh đạo xã Tư Nghĩa đến thăm hỏi bé trai 6 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hà My

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Tư Nghĩa đã đến chia buồn với gia đình đang tổ chức tang lễ cho bé gái; đồng thời thăm hỏi và động viên cháu bé 6 tuổi đang điều trị. Theo các bác sĩ, hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm rõ.