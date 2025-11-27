Ngày 27/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin (27 tuổi, trú xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) - người cha ôm theo 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử, khiến một cháu tử vong.

Võ Văn Tin bị bắt. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/11, Tin lái xe máy chở hai con ruột gồm bé trai V.V.T. (6 tuổi) và bé gái V.N.M.A. (2 tuổi) chạy trên cầu đường sắt Trường Xuân (nối đôi bờ sông Trà Khúc).

Khi đến đoạn giữa cầu, Tin dừng xe, ôm 2 con nhảy xuống sông Trà Khúc, bỏ lại dép, ba lô đựng sách vở trên cầu.

Ngay khi phát hiện, người dân địa phương đã hô hoán và lao xuống ứng cứu. Sau một hồi vật lộn với dòng nước chảy xiết, cả ba được đưa lên bờ. Tuy nhiên, do bị đuối nước quá lâu, bé gái 2 tuổi không qua khỏi.

Tin và bé trai 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe hai cha con đã ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Tin cùng vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP.HCM) và hai con trước đó sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Gần đây, hai vợ chồng mâu thuẫn, Tin đưa hai con nhỏ về ở cùng ông nội ở xã Tư Nghĩa và làm việc tại một nhà máy nước đá tại địa phương.

Thời gian gần đây, Tin có biểu hiện buồn. Trước đó, người này từng dẫn hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tử nhưng không thành, đến sáng 26/11 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.