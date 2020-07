Vụ nam thanh niên bị đâm tử vong khi đang ngồi uống cà phê: Đối tượng uống rượu trước khi gây án, nguyên nhân do chửi nhau mấy câu

Liên quan đến vụ án mạng trong quán cà phê ở Hà Nội, ngày 3/7, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ Trần Trung Bình (SN 1978, trú xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ) để làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân tử vong là anh N. (SN 1977, cùng trú xã Đông Sơn). Sau khi gây án, Bình đã đến trụ sở công an đầu thú trong tình trạng say rượu. Tại trụ sở công an, Bình đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

"Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn rất bình thường khi 2 người có cãi, chửi nhau mấy câu. Đối tượng khai nhận trước khi gây án đã uống rượu", vị lãnh đạo công an huyện Chương Mỹ thông tin.

Quán cafe nơi xảy ra vụ án mạng.

Cũng theo vị lãnh đạo này trước khi gây án, đối tượng không có tiền án, tiền sự gì, là một người dân bình thường, hành vi Giết người của Bình có tính chất côn đồ.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng gần 14h ngày 2/7 tại một quán cà phê trên địa bàn xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ.

Theo camera an ninh, vào thời điểm trên, một nam thanh niên mặc áo sơ mi đỏ (nạn nhân) đang ngồi trong quán cà phê, tiếp đó, một thanh niên mặc áo trắng bước vào quán ngồi kế bên. Ít phút sau, thanh niên mặc áo trắng rút con dao mang theo trong người đâm trúng ngực nam thanh niên áo đỏ.

Bị đâm bất ngờ, nạn nhân gục xuống tử vong còn hung thủ rời khỏi hiện trường. Theo một nguồn tin của phóng viên, hung thủ sau đó đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.