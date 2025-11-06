Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn hất xuống hồ nước: Thông tin bất ngờ từ gia đình nạn nhân

Liên quan đến sự việc nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bị bạn hất xuống hồ nước gây xôn xao dư luận, mới đây, chia sẻ trên báo Dân trí, anh T. (bố của nạn nhân ) cho biết, hiện con trai anh đã hồi tỉnh, đang nằm viện điều trị. Qua thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ kết luận sức khỏe của cháu bé ổn định.

Anh T. cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang đi đón con thứ 2 thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, báo tin con trai đầu đang được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Sản nhi, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa 500 giường.

Nhận được tin báo, anh T. chưa biết tình trạng sức khỏe của con thế nào. Hai vợ chồng vô cùng lo lắng trong lúc trên đường tới bệnh viện. Khi vợ chồng anh T. vào bệnh viện, chiếc áo trắng phía ngoài của con thấm máu đã được thay ra để cấp cứu. Hiện gia đình vẫn đang giữ chiếc áo này. Tình huống lúc đó rất lộn xộn, vợ chồng anh T. rất cuống còn bé trai thì đau đớn.

Anh T. chia sẻ thêm, con trai anh và bạn học một lớp và chơi thân với nhau. Trước khi xảy ra sự việc, cả 2 không có biểu hiện bất thường. Theo lời kể của con anh T., lúc bị bạn lao vào ghì cổ, con trai anh tưởng bạn đang đùa. Cháu bé còn hỏi lại bạn sao ghì cổ mình mạnh thế?

Hiện tại, gia đình anh T. mong con khỏe mạnh, ổn định tâm lý.

Nam sinh có hành động đẩy bạn xuống hồ khiến người xem sững sờ.

Trước đó, mạng xã hội sững sờ khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh có hành động đẩy bạn qua lan can, làm bạn ngã xuống hồ bơi. Sau đó, nam sinh này rời đi. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 5/11 tại phường Yên Bái (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Trao đổi trên báo VietNamNet, ông Luyện Hữu Chung - Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Lào Cai thông tin, theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai bên cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc mất bình tĩnh, nam sinh đã nhấc và đẩy bạn xuống hồ. Cũng theo báo cáo ban đầu, nam sinh có hành động hất bạn xuống hồ có biểu hiện tăng động. Về thông tin nam sinh dùng hung khí để đâm bạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.