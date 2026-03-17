Tối 16-3, một lãnh đạo UBND xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Đoạn sông nơi em học sinh chết đuối thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, 5 học sinh - gồm: L.V.P., H.V.Đ., L.M.M., L.M.T. (học lớp 3) và em L.M.Th. (lớp 5) - của Trường Tiểu học Cẩm Phong (điểm trường thôn Ea Khiêm) rủ nhau ra sông tắm.

Một lúc sau, em T. lên đoạn sâu hơn và em P. đi theo.

Trong lúc tắm ở đoạn nước sâu này, em P. có dấu hiệu bị đuối nước. Em T xuống cứu nhưng không kéo được bạn vào bờ.

Lúc này, T. kêu 3 em còn lại lên hỗ trợ nhưng nạn nhân đã chìm xuống nước nên cả nhóm đi về.

Đến buổi học chiều cùng ngày, các em mới thông báo sự việc cho thầy cô.

Ngay sau đó, nhà trường cùng lực lượng chức năng đến khu vực các học sinh tắm và tìm thấy thi thể em P.