Thót tim giây phút ứng cứu nam sinh lớp 8 bị đuối nước

Chiều 17/3, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh gặp nạn dưới nước nhưng đã được cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

Giây phút anh H. cứu được nạn nhân khỏi đuối nước.

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, em P.L.B.L. (SN 2012, học sinh Trường THCS Phú Gia) cùng bạn đi bắn chim tại khu vực đập sông Tiêm, thôn Trường Sơn, xã Hương Khê. Do thời tiết nắng nóng, L. xuống khu vực hạ lưu đập để tắm và không may bị chuột rút, chới với giữa dòng nước.

Người bạn đi cùng đứng trên bờ, do đeo kính cận nên không kịp nhận ra tình huống nguy hiểm.

Anh Hà hỗ trợ đưa em L. bị đuối nước vào bờ để tiến hành sơ cứu.

Cùng thời điểm, cách đó vài trăm mét, anh Lê Khắc Hà (SN 1978, trú thôn Phú Hưng) và một người bạn dừng xe bên đường, dùng điện thoại livestream cảnh đẹp. Trong lúc đang phát trực tiếp, họ bất ngờ phát hiện một nam sinh đang vùng vẫy giữa dòng nước.

Đoạn clip ghi lại cho thấy người bạn đi cùng anh Hà vô cùng hoảng hốt, liên tục hô hoán, thúc giục cứu người nhưng không thể xuống nước do chấn thương vai.

Không chần chừ, anh Hà lập tức lao khỏi xe, chạy nhanh xuống khu vực đập, vừa di chuyển vừa cởi áo để kịp thời bơi ra giữa dòng.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Chỉ sau ít phút, anh đã tiếp cận được nạn nhân và đưa lên bờ trong tình trạng kiệt sức. Ngay tại chỗ, nam sinh được sơ cứu, hô hấp trước khi được đưa bằng ô tô đến trạm y tế. Nhờ phát hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng, nam sinh đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo xã Hương Khê đánh giá cao hành động dũng cảm, tinh thần nhanh trí của người dân, đồng thời cho rằng đây là việc làm cần được biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng.