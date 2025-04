Tối ngày 9/4, mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh một người tử vong tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, phường 12, quận 10, TP.HCM. Phía trên tầng cao, có một balo và đôi dép, nghi vấn của người này để lại.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường. Ảnh: MXH

Nhận tin báo, Công an phường 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, nhà chức trách xác định người chết là nam giới. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy giấy tờ của một người nam, sinh năm 1993, nơi thường trú tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Nửa tháng trước, Vạn Hạnh Mall cũng xảy ra một vụ rơi lầu tử vong. Người chết được xác định là Đ.H.L. (SN 2010, ngụ quận 3).

Qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và lời khai các nhân chứng, cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân không bị xô đẩy. Tại khu vực thiếu niên rơi xuống, cơ quan chức năng phát hiện dấu bụi bước chân ở lan can tầng 7.