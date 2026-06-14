Vụ mỹ nam showbiz đột tử bất thường ở tuổi 33: Bạn gái cũ tung tin nhắn cố diễn viên tố cáo bị nhiều đại gia hãm hại

Đầu tháng 6, showbiz Trung Quốc chấn động với thông tin Kim Trạch qua đời ở tuổi 33. Nam diễn viên trẻ được cho biết đột tử tại nhà riêng ở Hàng Châu (Trung Quốc). Theo nguồn tin trong giới, Kim Trạch mất do bị nhồi máu cơ tim vì lao lực quá sức, thiếu ngủ triền miên. Đến ngày 14/6, tin tức mới xoay quanh cái chết đột ngột của Kim Trạch tiếp tục gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Theo đó, 1 người phụ nữ tự nhận là bạn gái cũ của Kim Trạch đã đăng tải lên MXH những cuộc hội thoại giữa cô và nam diễn viên trước khi anh qua đời. Cô cho biết bản thân rất ân hận, hối tiếc vì đã chặn liên lạc của Kim Trạch sau chia tay nên đã không thể ở bên cạnh anh trong giai đoạn khó khăn. Theo nội dung tin nhắn, Kim Trạch đã nhiều lần than thở gặp áp lực công việc, rơi vào tình trạng kiệt sức kéo dài vì phải quay phim cường độ cao đến 12h đêm. 1-2h sáng hôm sau anh mới được về nhà nghỉ ngơi. Đến 6h sáng, anh đã bị đánh thức để tiếp tục trở lại phim trường.

Những đoạn tin nhắn được cho là lời tâm sự, vạch trần góc khuất giới giải trí của Kim Trạch, được bạn gái cũ của anh đăng lên mạng, đang gây sốc cho dư luận Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, Kim Trạch còn phơi bày quy tắc ngầm đen tối, hành vi quấy rối tình dục trong ngành giải trí. Theo đó, nam diễn viên đã tố cáo công ty quản lý ép anh đi tiếp rượu, chịu đựng những trò đồi bại của những đại gia quyền lực trong ngành giải trí, như ông lớn họ Cung và ông lớn họ Lưu. Sự việc khiến Kim Trạch sốc nặng, tinh thần căng thẳng kéo dài và có dấu hiệu mắc trầm cảm.

Những tin nhắn nói trên gây dậy sóng dư luận Trung Quốc. Khán giả nghi vấn sự ra đi đột ngột của Kim Trạch có khuất tất. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng, gia đình và công ty quản lý vẫn chưa lên tiếng về các nội dung gây sốc liên quan đến Kim Trạch đang lan truyền trên mạng xã hội. Được biết người phụ nữ tự xưng có mối quan hệ tình cảm với Kim Trạch tên Lý Tử Phong, là nhà đầu tư của bộ phim Nhật Quải Trung Thiên do Ảnh hậu Tân Chỉ Lôi và Trương Tụng Văn đóng chính.

Kim Trạch cho biết anh đã bị ép đi tiếp rượu, phải chịu đựng hành vi quấy rối của những đại gia quyền lực trong ngành giải trí. Ảnh: Sina.

Kim Trạch sinh năm 1993, là diễn viên kiêm người mẫu. Anh vào showbiz từ năm 2015 và ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Milan. Sau đó, Kim Trạch rẽ hướng sang đóng phim. Anh từng tham gia diễn xuất trong Không Thèm Yêu Đương Với Sếp, Độ Thanh Hoan, Cho Anh Trái Tim Bé Nhỏ Của Em, Xin Chào Kiều An, Quên Em, Nhớ Tình Yêu, Bắt Đầu Yêu Từ Hôn Nhân... Không thuộc nhóm ngôi sao hàng đầu của Cbiz, song Kim Trạch vẫn sở hữu lượng người hâm mộ riêng đông đảo nhờ ngoại hình điển trai, cao ráo.

Kim Trạch thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả, đặc biệt trong dòng phim ngắn chiếu mạng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu