Top 20 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2026 sẵn sàng cho đêm chung kết

Top 20 thí sinh xuất sắc của Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 vừa có hành trình ý nghĩa khi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thực hiện hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, trước khi bước vào đêm chung kết ngày 20/6 tới.

Ngày 13/6, các thí sinh đã đến dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích lịch sử gắn liền với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc. Trong không gian linh thiêng ấy, mỗi người có dịp nhìn lại hành trình của bản thân và nhận ra rằng vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn được tạo nên bởi tri thức, nhân cách và sự thấu hiểu các giá trị truyền thống. Tiếp nối hành trình, các thí sinh đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mang theo sự sẻ chia và động viên tinh thần cho các em và gia đình trong giai đoạn nhiều thử thách.

Cuộc thi năm nay quy tụ những thí sinh với xuất phát điểm khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp và vùng miền, nhưng cùng chung tình yêu với tà áo dài. Thí sinh Hoàng Vũ Ngọc Ánh (SBD 123, Thanh Hóa) chia sẻ đây không phải lần đầu cô tham gia thi sắc đẹp, nhưng chính tình yêu với áo dài mới là lý do đưa cô đến cuộc thi lần này. Sau chuyến đi Thái Lan biểu diễn gần đây, cô càng thêm tin rằng áo dài Việt hoàn toàn có thể tạo dấu ấn với bạn bè quốc tế. Cao Anh Thư (SBD 451), sinh viên Luật sinh năm 2005, mong muốn thông qua tà áo dài truyền tải tình yêu quê hương và những giá trị tốt đẹp của dân tộc đến cộng đồng.

Điểm mới nổi bật của cuộc thi năm nay là mở rộng độ tuổi dự thi lên đến 45. Thí sinh Phùng Thị Huyền My (SBD 099, Hà Nội), doanh nhân điều hành chuỗi khách sạn, cho biết trong nhiều dịp gặp gỡ đối tác quốc tế, cô luôn lựa chọn áo dài bởi với cô, đây không chỉ là trang phục mà còn là "di sản sống", mang sức mạnh kết nối con người và lan tỏa văn hóa Việt. Cô cũng nhấn mạnh, để một di sản trường tồn, nó không chỉ cần được gìn giữ mà còn phải mang hơi thở của thời đại.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt uy tín: Nhà sử học Dương Trung Quốc (Giám khảo đặc biệt), NSND Lan Hương (Trưởng ban), NSND Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục cùng nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông. NSND Lan Hương cho biết ban giám khảo hướng tới tìm kiếm một "Phụ nữ Di sản": người có tri thức, tình yêu sâu sắc với quê hương và khả năng lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới. Nhà báo Ngô Bá Lục cũng nhấn mạnh thí sinh không chỉ cần mặc áo dài đẹp trên sân khấu mà còn phải thể hiện được vẻ đẹp ấy trong đời sống thường ngày, qua cách ứng xử và hình ảnh cá nhân.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết cuộc thi được xây dựng với mục tiêu đưa áo dài trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới, đồng thời truyền cảm hứng để việc mặc áo dài trở thành nét đẹp trong đời sống hiện đại, song hành với các hoạt động thiện nguyện và bảo tồn văn hóa. Đêm chung kết sẽ diễn ra lúc 20h ngày 20/6/2026 tại trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam, với các phần thi trình diễn "Áo dài Sắc màu Di sản", áo dài cách tân hội nhập, áo váy dạ hội di sản và phần thi ứng xử. Đặc biệt, cuộc thi không có phần thi bikini.