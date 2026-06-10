Mỹ nam Việt hot nhất phòng vé hiện tại cứ lên phim là bị dìm nhan sắc, visual thật chuẩn chàng thơ xé truyện bước ra

Avin Lu có lẽ là trường hợp hiếm hoi của màn ảnh Việt khi sở hữu ngoại hình đủ sức đóng nam thần ngôn tình, nhưng sự nghiệp lại gắn liền với những nhân vật cơ cực. Trong lúc nhiều diễn viên cố giữ hình ảnh long lanh trên màn ảnh, Avin Lu liên tục giảm cân, để râu, nuôi tóc dài, thậm chí biến mình thành những con người lam lũ đến mức khó nhận ra. Và Ma Xó - bộ phim top 1 phòng vé Việt lúc này là ví dụ mới nhất cho "sở thích" tự dìm nhan sắc ấy.

Avin Lu đang gây bão phòng vé với Ma Xó

Trong Ma Xó, để hóa thân thành một người đàn ông làm nghề phụ hồ, gánh trên vai áp lực cơm áo gạo tiền, mẹ bệnh nặng và người vợ đang mang thai, Avin Lu đã giảm cân xuống chỉ còn 52kg. Anh thậm chí còn xin vào công trường để quan sát và trải nghiệm công việc của thợ xây nhằm tạo cảm giác chân thật nhất cho nhân vật. Trên phim, Phú hiện lên với thân hình gầy gò, làn da sạm nắng, bộ dạng mệt mỏi và bộ râu lởm chởm của một người đàn ông bị cuộc sống bào mòn.

Trước đó, trong Cải Mả, Avin Lu tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với tạo hình hoàn toàn khác biệt. Mái tóc dài, quần áo cũ kỹ, vẻ ngoài có phần... hoang dã khiến anh chẳng còn nét thư sinh quen thuộc. Nhân vật được giới thiệu là một chàng trai có lai lịch bí ẩn, sống cô độc giữa rừng và kiếm sống bằng cách làm phụ việc cho người thân của gia đình nữ chính.

Với Điều Ước Cuối Cùng, Avin Lu cũng đảm nhận một vai diễn nhiều thử thách. Anh vào vai Hoàng, cậu học sinh 18 tuổi mắc bệnh ALS, một căn bệnh thoái hóa thần kinh khiến cơ thể dần mất khả năng vận động. Phần lớn thời lượng phim, nhân vật gắn liền với giường bệnh hoặc xe lăn, thân hình gầy yếu, dáng ngồi xiêu vẹo và ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn của một người biết mình không còn nhiều thời gian để sống. Đây được xem là một trong những màn lột xác rõ nét nhất của Avin Lu kể từ sau Em Và Trịnh.

Ngay cả bộ phim làm nên tên tuổi của anh là Em Và Trịnh cũng không phải ngoại lệ. Để hóa thân thành phiên bản trẻ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Avin Lu xuất hiện với vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt hốc hác và râu đặc trưng.

Có lẽ trường hợp hiếm hoi khán giả được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của Avin Lu chính là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Trong những phân đoạn đầu phim, nam diễn viên xuất hiện đúng nghĩa một chàng thơ bước ra từ trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: trẻ trung, trong trẻo và lãng mạn. Nhưng rồi câu chuyện cũng nhanh chóng đưa nhân vật vào những biến cố riêng, giống như cách các vai diễn của Avin Lu hiếm khi được sống trong vùng an toàn.

Sinh năm 1995 tại Hà Nội, Avin Lu khởi đầu với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Tuy nhiên, chính điện ảnh mới là nơi giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ. Từ Sài Gòn Trong Cơn Mưa, Em Và Trịnh, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình cho tới Ma Xó, nam diễn viên ngày càng cho thấy khả năng biến hóa với nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Nhan sắc chuẩn chàng thơ xé truyện của Avin Lu

Điều thú vị là dù sở hữu ngoại hình đủ sức trở thành một nam thần ngôn tình chính hiệu, Avin Lu lại liên tục chọn những vai diễn khiến mình bớt đẹp đi. Khi thì người lao động nghèo khổ, khi thì chàng trai sống biệt lập trong rừng, lúc lại là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Có lẽ chính sự sẵn sàng hy sinh hình ảnh ấy đã giúp anh tạo được dấu ấn riêng giữa dàn mỹ nam của điện ảnh Việt dù diễn xuất đôi khi còn gây tranh cãi.