Vụ mua bán ma túy trong Bệnh viên Tâm thần trung ương I: Bệnh viện khẳng định "không sai" (?!)

Ngày 1-4, Bộ Y tế đã họp khẩn, sau đó cử đoàn công tác đến làm việc với Bệnh viện (BV) Tâm thần Trung ương I (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) liên quan đến đường dây mua bán ma túy số lượng lớn trong BV do Nguyễn Xuân Quý (trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cầm đầu.



Nhiều nhân viên y tế biết mà làm ngơ

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến đường dây mua bán ma túy do "bệnh nhân tâm thần" Nguyễn Xuân Quý cầm đầu. Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền BV Tâm thần Trung ương I - nơi bệnh nhân Quý điều trị, cũng bị bắt để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm. Kết quả test nhanh cho thấy Vũ dương tính với ma túy.

Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, cho biết Nguyễn Xuân Quý đã tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ y tế BV Tâm thần Trung ương I để được tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Ngoài ra, Quý còn cải tạo phòng điều trị bệnh thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser và mời bạn bè, gái "dịch vụ" đến sử dụng.

Trên trần phòng điều trị của Quý, công an phát hiện 2.788,006 gam MDMA, 1.625,87 gam Ketamine, 568,84 gam Methamphetamine (các loại ma túy tổng hợp, ma túy đá). Ngoài ra còn thu giữ trong phòng 3 bình thủy tinh có gắn ống hút, 2 máy hàn nhiệt dùng để dán miệng túi ni-lông, 1 bàn nhạc DJ, 2 amply, 6 chiếc loa, 2 đèn chiếu laser, 3 đèn nháy, 2 laptop...

"Băng nhóm này hoạt động được do BV quản lý lỏng lẻo và đặc biệt là có sự tiếp tay của nhiều nhân viên y tế. Cán bộ BV biết nhóm này ngang nhiên phạm tội mà vẫn làm ngơ và còn giao cả chìa khóa ra vào khu vực điều trị cho kẻ cầm đầu" - thượng tá Hiền thông tin.

Hiện công an đang mở rộng điều tra để làm rõ quá trình hoạt động của băng nhóm này liên quan như thế nào đến BV và xác định trách nhiệm liên quan của BV. "Chúng tôi đang đặt dấu hỏi tại sao BV lại cho bệnh nhân được tự cải tạo buồng bệnh thành nơi "bay lắc". Vấn đề này chúng tôi sẽ yêu cầu BV phải trả lời và làm rõ trách nhiệm. Trong vụ án này, nhóm nghi phạm hoạt động khép kín, thủ đoạn đặc biệt tinh vi khi núp bóng trong BV tâm thần, nơi được quản lý chặt chẽ" - thượng tá Hiền nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây không chỉ là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là những vi phạm nghiêm trọng trong quy trình quản lý BV và các quy chế, quy trình chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh. Bộ Y tế đã quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với bác sĩ (BS) Vương Văn Tịnh, Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I.

Ngoài ra, Bộ Y tế chỉ đạo BV này tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với BS Đỗ Thị Lưu, trưởng khoa; điều dưỡng Tạ Thị Thêm, điều dưỡng trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền. Bộ Y tế cũng yêu cầu BV làm rõ 10 điểm, trong đó có yêu cầu làm rõ xem có hành vi tham nhũng, dung túng cho bệnh nhân Quý.

Trưa 1-4, sau cuộc họp của Bộ Y tế với lãnh đạo BV, nhiều phóng viên đã đợi ông Vương Văn Tịnh để phỏng vấn nhằm rộng đường dư luận. Tuy nhiên, sau khi rời phòng họp, ông Tịnh đã kiên quyết từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, từ chối trả lời báo chí sau cuộc họp với Bộ Y tế trưa 1-4. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Bệnh viện không biết, quy trình không sai?!

Theo tường trình của Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền và BS trưởng khoa Đỗ Thị Lưu gửi Bộ Y tế, Nguyễn Xuân Quý được bố trí 1 phòng bệnh cùng 1 bệnh nhân khác. Đầu tháng 2-2021, tranh thủ ngày nghỉ, chỉ có nhân viên trực, Nguyễn Xuân Quý tự ý ngăn đôi phòng để sử dụng một mình. Khi khoa phát hiện đã yêu cầu dỡ bỏ nhưng Quý nói muốn ngăn để được nằm điều trị riêng cho yên tĩnh. Vì phòng bệnh rộng nên lãnh đạo khoa cũng đồng ý (?!).

Trong quá trình điều trị, Nguyễn Xuân Quý sử dụng phòng riêng, tất cả trang thiết bị mà bệnh nhân mang vào phòng, lãnh đạo khoa hoàn toàn không biết. Bệnh nhân Quý từng bị chấn thương sọ não, cảm xúc rất không ổn định và có hành vi nguy hiểm nên việc kiểm tra các hoạt động trong phòng của bệnh nhân rất khó khăn. Bệnh nhân không cho vào phòng riêng, chỉ cho khám ở phòng ngoài.

"Lãnh đạo khoa hoàn toàn không nghĩ tới việc Quý tàng trữ chất gây nghiện và một số dụng cụ sử dụng chất gây nghiện trong phòng. Tất cả trang thiết bị và thuốc gây nghiện mà bệnh nhân mang vào phòng lãnh đạo khoa hoàn toàn không hay biết" - báo cáo nêu rõ.

Ông Nguyễn Tấn Đại, Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I, cho biết BV luôn có các quy chế, quy định về khám chữa bệnh, quản lý người bệnh điều trị nội trú rất chặt chẽ, theo đúng chỉ đạo của Bộ tế. BV thường xuyên họp giao ban vào thứ hai hằng tuần nhưng ban giám đốc BV không nghe việc Nguyễn Xuân Quý tổ chức sử dụng ma túy tại đây.

"BV là nơi khám chữa rất là phức tạp, đặc biệt trong khâu quản lý người nhà thăm gặp, sống, chăm sóc cho người bệnh. Nhiều khoa của BV cũng quá tải, đặc biệt trong những giờ trực chỉ có 3, 4 cán bộ y tế trực để chăm sóc cho 30-40 bệnh nhân" - BS Đại phân trần.

BS Đại cho biết tất cả quy trình BV đều không sai. Đặc biệt, thời gian qua, cơ quan chức năng kiểm tra các khâu giấy tờ, khám bệnh và quy trình điều trị, quản lý người bệnh rất sát sao.

Nguyễn Xuân Quý có bị tâm thần? Trả lời câu hỏi này, một BS trực tiếp điều trị cho biết bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý được cơ quan công an gửi vào BV để điều trị vì đã được Viện Pháp y Tâm thần Trung ương giám định tâm thần. Trong quá trình điều trị, Quý thường xuyên chửi bới, đe dọa BS cũng như người thân. Nhưng khi không phát bệnh thì Quý cũng rất biết điều nên các BS ít đề phòng. "Tôi cũng không biết việc Quý cùng các đối tượng tổ chức sử dụng ma Túy, buôn bán ma túy ở BV. Nhiều người vào thăm Quý chỉ đưa hộp chè, hộp mứt..." - BS này nói. Cũng theo vị BS, tại BV, các BS còn sử dụng âm nhạc, hội họa để điều trị cho bệnh nhân tâm thần. Do đó, lợi dụng việc này, Quý cùng các đối tượng đã mở nhạc to trong phòng để sử dụng chất ma túy. Phó Giám đốc BV Nguyễn Tấn Đại cũng khẳng định BV chỉ là nơi điều trị bệnh, còn xác định có bị tâm thần hay không lại là giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.