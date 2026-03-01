Vụ Minh Tú vướng tranh cãi EQ thấp: Hoa hậu Lương Thuỳ Linh lên tiếng

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh màn đối thoại giữa Lương Thùy Linh và Minh Tú trên một talkshow nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Sau câu khẳng định "không thân" với Lương Thuỳ Linh, Minh Tú bị nói EQ thấp, thiếu tinh tế. Sau khi Minh Tú lên tiếng nhận lỗi và đạo diễn Hoàng Nhật Nam có chia sẻ giải thích, mới đây Lương Thùy Linh cũng chính thức phản hồi.

Tối 23/2, trên trang cá nhân, Lương Thuỳ Linh cho biết cô lên tiếng để khán giả hiểu rõ hơn về mối quan hệ thật sự giữa hai chị em phía sau ống kính. Theo chia sẻ, dù talkshow đã phát sóng một thời gian, Minh Tú vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm và động viên cô. Với Lương Thuỳ Linh, đàn chị luôn là người ấm áp và tinh tế.

Đáng chú ý, nàng hậu nhấn mạnh ngay từ đầu, với vai trò host, cô mong các khách mời chia sẻ thẳng thắn và chân thành. Vì vậy, những lời của Minh Tú được cô nhìn nhận là góp ý từ một người chị đi trước dành cho đàn em. Lương Thùy Linh bày tỏ sự trân trọng khi Minh Tú dù chân vừa hồi phục, chưa thể đi giày cao gót lâu, vẫn dành thời gian tham gia và ủng hộ chương trình. Lương Thùy Linh mong khán giả nhìn câu chuyện bằng góc nhìn nhẹ nhàng và yêu thương hơn, đồng thời khẳng định cô và Minh Tú vẫn ổn, vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và quý mến như trước.

Lương Thuỳ Linh lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa cô và Minh Tú vẫn tốt đẹp sau ồn ào (ảnh: FBNV)

Cụ thể chia sẻ của Lương Thuỳ Linh như sau:

Linh xin gửi lời chào và sự trân quý nhất đến tất cả khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi những hoạt động của Linh trong suốt thời gian qua.

Những ngày qua, Linh biết có nhiều luồng ý kiến xoay quanh những chia sẻ của chị Minh Tú và Linh trong show vừa lên sóng. Linh viết những dòng này để mọi người hiểu thêm về tình cảm thực sự của hai chị em đằng sau ống kính. Dù show đã lên sóng được một thời gian, nhưng chị Tú vẫn luôn là người tinh tế, chủ động nhắn tin hỏi thăm và động viên Linh. Với Linh, chị Tú luôn là một người chị ấm áp, dịu dàng như thế.

Linh hy vọng cả nhà yêu không hiểu nhầm khoảnh khắc trên show về mối quan hệ của hai chị em. Ngay từ đầu, Host - Linh đã mong đợi các khách mời hãy chia sẻ thật thẳng thắn, không giấu giếm. Vì vậy, những lời của chị Tú chính là sự góp ý chân thành nhất mà một người chị đi trước dành cho đứa em mình mến. Linh rất trân trọng điều đó. Linh quý chị Tú nhiều hơn khi biết dù chân chị chỉ vừa lành, chưa thể đi giày cao gót lâu, chị vẫn dành thời gian quý báu đến tham gia và ủng hộ Linh. Đó là tình cảm mà Linh luôn ghi nhớ. Cảm ơn người chị Minh Tú đã sẵn sàng đồng hành cùng em.

Đây là một buổi talkshow chia sẻ tâm sự đầu xuân về cuộc sống, về những trải nghiệm của anh chị em nghệ sĩ chứ không phải một buổi podcast học thuật. Có thể vì sự gần gũi như người nhà nên đôi khi chị em Linh hay "quen miệng" nói nhầm, nhưng cái tình trong đó thì luôn là thật.

Mong mọi người nhìn câu chuyện bằng ánh mắt nhẹ nhàng và yêu thương hơn. Linh và chị Tú vẫn rất ổn, vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng và quý mến như ngày đầu. Cảm ơn cả nhà.

Lương Thuỳ Linh mong khán giả nhìn nhận sự việc nhẹ nhàng hơn, khẳng định Minh Tú là người rất dịu dàng và ấm áp (ảnh: FBNV)

Trước đó, trong chương trình do Lương Thuỳ Linh làm host. Trong lúc nói về lý do nhận lời tham gia giữa thời điểm bận rộn cuối năm, Minh Tú thẳng thắn chia sẻ: "Thật sự thì chị với em cũng không có thân, tụi mình không làm việc chung quá nhiều, không đi chơi riêng nên nói về mặt tình cảm tụi mình chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau". Phát ngôn này khiến không khí bất ngờ gượng gạo, khiến Lương Thùy Linh nở nụ cười sượng trân. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, tranh cãi lập tức nổ ra.

Biểu cảm gượng gạo của Lương Thuỳ Linh sau câu nói của Minh Tú (Ảnh: FBNV)

Sau câu nói gây chú ý, Minh Tú tiếp tục chia sẻ thêm: “Những ngày cuối năm như thế này, với sức khỏe của chị thì chị từ chối cũng không áy náy. Chị nhận lời vì tình cảm của chị với Sen Vàng, anh Nam, chị Dung. Và đây cũng là lần đầu tiên em làm postcard nên chị muốn ngồi để em biết có những việc không phải lần đầu tiên nào cũng tròn trĩnh. Như chị nói em có thể đi catwalk rất đẹp, học rất giỏi nhưng khi bước vào lĩnh vực khác thì phải học hỏi”.

Trước những tranh cãi trái chiều, Minh Tú đã phải lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi khán giả vì những lời nói vô tư thiếu tinh tế. Hoan hỉ, mình sẽ kiểm điểm lại bản thân".