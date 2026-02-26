Mở màn năm mới, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng vì một tình huống ngay trên sóng talkshow. Khi xuất hiện với vai trò host, Lương Thùy Linh có dịp đối thoại cùng khách mời là siêu mẫu Minh Tú và NTK Đỗ Long. Tuy nhiên, phần chia sẻ của Minh Tú nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.

Trong lúc nói về lý do nhận lời tham gia chương trình giữa thời điểm bận rộn cuối năm, Minh Tú thẳng thắn chia sẻ: "Thật sự thì chị với em cũng không có thân, tụi mình không làm việc chung quá nhiều, không đi chơi riêng nên nói về mặt tình cảm tụi mình chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau".

Phát ngôn này khiến không khí bất ngờ gượng gạo, khiến Lương Thùy Linh nở nụ cười sượng trân. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, tranh cãi lập tức nổ ra.

Clip: Lương Thùy Linh sượng trân vì câu nói của Minh Tú (Nguồn: Lương Thùy Linh)

Sau câu nói gây chú ý, Minh Tú tiếp tục chia sẻ thêm: “Những ngày cuối năm như thế này, với sức khỏe của chị thì chị từ chối cũng không áy náy. Chị nhận lời vì tình cảm của chị với Sen Vàng, anh Nam, chị Dung. Và đây cũng là lần đầu tiên em làm postcard nên chị muốn ngồi để em biết có những việc không phải lần đầu tiên nào cũng tròn trĩnh. Như chị nói em có thể đi catwalk rất đẹp, học rất giỏi nhưng khi bước vào lĩnh vực khác thì phải học hỏi”.

Lương Thùy Linh cười ngại ngùng khi nghe câu nói của Minh Tú (ảnh: FBNV)

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Minh Tú vốn nổi tiếng thẳng tính, nói gì nghĩ đó và không vòng vo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét cách diễn đạt của cô thiếu tinh tế, đặc biệt khi nói trực diện với host ngay trên sóng ghi hình. Cụm từ "không có thân" trở thành tâm điểm bàn luận, nhiều người cho rằng phát ngôn này dễ gây hiểu lầm hoặc khiến đối phương rơi vào tình huống khó xử. Đồng thời, không ít bình luận lại cho rằng cách nói của nữ siêu mẫu dễ bị hiểu thành lời nhận xét mang tính “dạy dỗ” ngay trên sóng.

Trên các diễn đàn, cụm từ EQ thấp hay thẳng tính nhưng kém duyên được nhắc đến khi bàn về thái độ của Minh Tú. Một số ý kiến cho rằng trong môi trường giải trí, đặc biệt ở bối cảnh talkshow công chiếu như thế này, sự mềm mại trong cách diễn đạt có thể giúp tránh những tình huống gây tranh cãi không đáng có.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng Minh Tú đang góp ý với tinh thần xây dựng, nhấn mạnh việc thử sức ở vai trò mới luôn cần trải nghiệm và học hỏi. Trước những tranh cãi trái chiều, Minh Tú đã phải lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi khán giả vì những lời nói vô tư thiếu tinh tế. Hoan hỉ, mình sẽ kiểm điểm lại bản thân".

Minh Tú đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận phát ngôn thiếu tinh tế (Ảnh: FBNV)

Lương Thùy Linh từng là cái tên được công chúng nhắc đến với nhiều kỳ vọng trong dàn hoa hậu gen Z. Ở cô hội tụ đủ những yếu tố như học vấn tốt, hình ảnh sạch, phong thái chừng mực. Sau đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh xây dựng hình ảnh hoa hậu tri thức, phong thái điềm đạm. Cô thường xuyên xuất hiện trong vai trò diễn giả, mentor tại các chương trình dành cho sinh viên, giới trẻ...