Vụ mẹ và 2 con nhỏ tử vong trên đường đi học: Tạm giữ tài xế xe tải

Chiều 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã tạm giữ tài xế xe tải là Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 6-3, trên đường tỉnh 542E, đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải BKS 14C-201.03 do Nguyễn Duy Quân điều khiển, với xe máy BKS 37N1 - 576.xx do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997, trú ở xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) điều khiển, chở theo 3 con nhỏ đến trường học.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm chị Nguyễn Thị Hồng và 2 con nhỏ là Hoàng Văn B. (SN 2014), Hoàng Kim O. (SN 2016). Ngoài ra, cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018, con út của chị Hồng), bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Người thân lo thủ tục mai táng cho ba mẹ con. Ảnh: Facebook

Liện quan đến vụ tai nạn thương tâm trên, chiều 6-3, đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường vụ tai nạn, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác cũng đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 15 triệu đồng.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.