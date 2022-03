Vụ mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi: Hiện trường bị xáo trộn, dụng cụ phẫu thuật bị mang đi nơi khác cất giấu

Liên quan đến vụ chị Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê ở Long An) tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan chức năng vừa có thông tin ban đầu.

Theo đó, khoảng 19h25 ngày 16/1/2022, anh P.T.Đ (SN 1979, quê quán TP Tân An, tỉnh Long An) đến Công an phường Tương Mai trình báo sự việc: khoảng 18h ngày 14/1-/022, anh Đ. nhận được tin báo con gái là P.T.D.H (SN 2000, tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Anh Đ. được nghe nói lại sự việc con gái anh đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại cơ sở không rõ địa chỉ, dẫn đến việc bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu.

Thông tin trước đó xôn xao trên mạng xã hội

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Viện KSND quận Hoàng Mai, Đội Kỹ thuật hình sự - CAQ Hoàng Mai, Công an phường Tương Mai khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Khu vực xảy ra sự việc

Qua xác minh tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ quan điều tra nắm được bệnh nhân P.T.D.H được chuẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi. Tại thời điểm bệnh nhân vào viện có vết khâu vách ngăn mũi.

Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường tại địa chỉ 18C, tổ 20, Tương Mai, CQĐT xác định hiện trường tầng 6 bị xáo trộn; các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã bị đối tượng mang đi nơi khác cất giấu. Phát hiện thu giữ tại tầng 5 các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế…

Ngày 16/3/2022, gia đình chị Hiếu thông báo đến cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai về việc chị H. đã tử vong tại bệnh viện đa khoa Long An.

Ngày 17/3, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Việ KSND Hoàng Mai và Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành pháp y tử thi nạn nhân H. theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày trả lời PV, lãnh đạo Bệnh viện ung bướu Hà Nội xác nhận, bác sĩ Lê N.A. có liên quan đến vụ việc phẫu thuật nâng mũi khiến bệnh nhân Hiếu tử vong.

Vị lãnh đạo bệnh viện còn cho biết thêm bác sĩ N.A. đã làm việc tại Bệnh viện ung bướu Hà Nội 5 năm qua.

"Sau khi nhận được thông tin bác sĩ Lê N.A. khoa phẫu thuật Gây mê hồi sức của bệnh viện có liên quan đến trường hợp ca tử vong do nâng mũi tại cơ sở tổ 20, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ A viết bản tường trình và quyết định đình chỉ công tác từ ngày 18/3/2022", lãnh đạo bệnh viện thông tin.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

https://afamily.vn/vu-me-don-than-tu-vong-sau-khi-nang-mui-hien-truong-bi-xao-tron-dung-cu-phau-thuat-bi-mang-di-noi-khac-cat-giau-20220319093855467.chn