Một cặp vợ chồng người Singapore đã chính thức ly hôn sau 45 năm chung sống, trong đó có 14 năm ly thân và có 3 người con. Quyết định được thẩm phán Sheik Mustafa Abu Hassan đưa ra dựa trên nhiều nguyên nhân, nổi bật là việc người vợ có sở thích nuôi và yêu mèo quá mức, đến mức từng đuổi chồng ra khỏi nhà.

VnExpress cho biết, theo hồ sơ tòa án, người chồng 70 tuổi cáo buộc người vợ 67 tuổi của mình bị "ám ảnh với mèo" từ năm 1997, sau khi bà nói người mẹ đã khuất "báo mộng" cho bà trong giấc mơ rằng phải đối xử tử tế với mèo. Từ đó, bà tin rằng chăm sóc mèo là cách duy nhất để được lên thiên đường và bắt đầu thu nhận những con mèo lạc ở khắp nơi về nuôi.

Sau nhiều năm, ngôi nhà trở thành nơi cư trú của vô số mèo hoang còn sự kiên nhẫn của người chồng thì ngày càng bị bào mòn.

Chồng ly hôn vì vợ "ám ảnh" nuôi mèo, đuổi chồng ra ngoài ngủ. Ảnh minh họa.

“Việc tập trung những con mèo hoang lại đã gây ra vô số phiền toái. Chúng đi khắp nhà tự do. Chúng không được dạy đi vệ sinh nên tiểu tiện tùy tiện”, thẩm phán đọc phán quyết. “Mùi hôi thối của phân và nước tiểu mèo đã ảnh hưởng tới cả hàng xóm. Cảnh sát và các nhà chức trách đã từng đến nhiều lần để cảnh báo người vợ. Tuy nhiên, cô vẫn không ngừng thu thập những con mèo hoang”.

Không thể ngủ trong chiếc giường quen thuộc vì bị các con mèo làm bẩn, người chồng đã trải chiếu ngủ riêng. Tuy nhiên, đến năm 2003, khi cảm thấy quá sức chịu đựng, người chồng đã gọi cảnh sát. Dù chứng kiến điều kiện sống của người chồng, cảnh sát nói với anh rằng đây là vấn đề nội bộ và họ chẳng thể làm gì.

Người chồng bắt đầu tránh xa người vợ nhiều nhất có thể và cố gắng chịu đựng cho đến năm 2006, khi một sự kiện xảy ra, như giọt nước tràn ly. Sau khi tỉnh giấc và phát hiện một con mèo đã đi tiểu lên người mình, người chồng rời nhà và đến sống với anh trai, theo báo Dân trí.

Hồ sơ cho hay ngoài vấn đề về mèo, người vợ đã rút 142.000 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng) từ tài khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng để mua xe và nhiều vật dụng cho con trai mà không được sự đồng ý của chồng. "Những cuộc vãi vã liên miên của họ về số tiền bị mất đã khiến mối quan hệ vốn đã trục trặc của họ trở nên tồi tệ hơn", thẩm phán nói.

Thẩm phán Hassan cho hay ông đã xem xét khả năng hòa giải cặp vợ chồng nói trên nhưng không thành công, do thái độ "hoàn toàn không thỏa hiệp" của các bên. "Người chồng khăng khăng chấm dứt hôn nhân, còn người vợ kịch liệt phản đối", ông nói. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng cặp vợ chồng đã ly thân suốt 15 năm, nên không còn cảm xúc hay tình yêu để có thể hàn gắn.