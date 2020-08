Vụ Lưu Đê Ly và antifan ẩu đả, giật tóc trên phố Hàng Buồm: Công an vào cuộc, nhân chứng kể lại sự việc

Ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 3/8, tại khu vực số 53 phố Hàng Buồm, nơi xảy ra vụ việc, người dân quanh khu vực vẫn đang tụ tập bàn tán xôn xao.

Đến 17h chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã cùng Lưu Đê Ly và những người liên quan có mặt trực tiếp tại hiện trường xảy ra vụ ẩu đả trước đó để làm rõ sự việc.

Khu vực xảy ra vụ ẩu đả giữa Lưu Đê Ly và một người phụ nữ trên phố Hàng Buồm.

Clip: Lưu Đê Ly và antifan ẩu đả, giật tóc trên phố Hàng Buồm

Cơ quan chức năng cùng những người liên quan có mặt tại khu vực hiện trường.

Nơi xảy ra vụ việc.

Trước sự việc này, nhiều người dân quanh khu vực xảy ra vụ việc cho biết, thời điểm Lưu Đê Ly và một người phụ nữ khác lao vào ẩu đả có khá nhiều người chứng kiến.

"Chúng tôi là người ngoài nên cũng không hiểu rõ đầu đuôi vụ việc, chỉ thấy họ lao vào đánh nhau thì có một người đàn ông vào can nhưng cũng cùng người phụ nữ kia (Lưu Đê Ly – PV) đánh người phụ nữ còn lại", một người dân cho biết.

Cũng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc, một người phụ nữ tự xưng là người thân của người phụ nữ xảy ra ẩu đả với Lưu Đê Ly cũng có một số chia sẻ.

Công an làm việc với người dân quanh khu vực. Một số người thân của cô gái xảy ra ẩu đả với Lưu Đê Ly cũng có mặt tại đây.

"Có thể là do mâu thuẫn từ trước, thời điểm xảy ra vụ việc tôi cũng lao vào can ngăn nhưng không được. Chưa cần biết ai đúng ai sai nhưng người đàn ông đi cùng người phụ nữ kia (Lưu Đê Ly - PV) cũng lao vào hộ người thân đánh phụ nữ như thế là hoàn toàn không được. Tôi vào can cũng bị đánh vào tay và vào mắt giờ đau quá, việc đàn ông mà đánh phụ nữ là hoàn toàn không chấp nhận được", người phụ nữ này chia sẻ.

Nhiều người dân bàn tán về vụ ẩu đả.

Sau khoảng hơn 30 phút, lực lượng chức năng cùng những người liên quan đã rời khỏi hiện trường trở về trụ sở Công an phường Hàng Buồm.



Liên quan đến vụ việc trên, chiều cùng ngày trao đổi với chúng tôi, một vị lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ.

Theo vị này, khu vực xảy ra vụ ẩu đả nằm gần với trụ sở Công an phường Hàng Buồm nên lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, mời diễn viên Lưu Đê Ly và những người liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.