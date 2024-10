Tối 6/10, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân tổ chức minishow tại phòng trà Đồng Dao, TP.HCM. Xuất hiện bảnh bao ở địa điểm tổ chức show diễn, Vũ Luân được đông đảo khán giả vây quanh xin chụp ảnh cùng. Nam nghệ sĩ tỏ ra khá thoải mái và vui vẻ.

Trong đêm, nhạc, Vũ Luân thể hiện nhiều ca khúc quen thuộc như Phận tơ tằm, Cỏ úa, Lời cuối cho tình yêu, Tình đời.

Ngoài Vũ Luân, đêm nhạc còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Hà My, Võ Ngọc Quyền, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hợp, Lệ Trinh, Hồ Khắc Tùng, Châu Ngọc Hiếu.

Vũ Luân và Hà My

Ở 1 diễn biến khác, sau khi song ca cùng Vũ Luân, Hà My nhờ nam nghệ sĩ nán lại sân khấu thêm chút lát để bày tỏ tâm tình. Hà My nói: "Anh Vũ Luân là người mà My vô cùng nể phục, bởi vì anh Vũ Luân rất hiền lành. Không phải vì hôm nay đứng trên sân khấu cùng anh Luân mà My nói đâu, sự thật là anh Luân tốt bụng lắm".

Sau đó, Hà My hỏi Vũ Luân rằng hôm nay Phương Lê có đến xem show diễn hay không. Vừa nghe qua, Vũ Luân khựng lại đôi chút, sau đó anh bày tỏ:

"Từ lúc mới đến đây thì rất nhiều khán giả đã hỏi Luân rằng Phương Lê có mặt không. Mọi người rất muốn được chụp ảnh cùng Vũ Luân - Phương Lê. Sẵn đây thì Luân nói luôn, sức khỏe của Phương Lê hôm nay không ổn định, sợ đến thì sẽ xỉu. Hẹn mọi người ở những lần sau". Đồng thời, Vũ Luân cũng chia sẻ rằng Phương Lê đang gặp áp lực về công việc.

Vũ Luân trong đêm nhạc vừa qua

Khi giao lưu với MC, Vũ Luân không ngại nói bí quyết giúp anh giữ được sự trẻ trung: "Thẩm mỹ thì trẻ thôi chứ có gì đâu. Luân nói đùa thôi nhé quý vị, ở cái tuổi của Luân thì dù có thẩm mỹ thì người ta vẫn nhận ra mình đang ở lứa tuổi nào. Tuy nhiên, với Luân thì may mắn là nhờ sở hữu sắc vóc cũng hơi nhỏ con, đó vừa là khuyết điểm mà cũng là ưu điểm. Vì nhỏ con quá nên người ta không thấy mình già. Thêm nữa, Luân ăn uống theo chế độ, tập yoga nên mới giữ được vóc dáng như hiện tại".

Vũ Luân và MC

Vũ Luân sinh năm 1972, năm nay 52 tuổi. Anh đang là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng và được khán giả yêu mến nhất. Từ sau khi công khai chuyện yêu đương với Phương Lê, tên tuổi Vũ Luân liên tục được hâm nóng trên truyền thông lẫn mạng xã hội.