Vụ lật xe tải chở dưa hấu, 9 người thương vong: Gia cảnh của 1 nạn nhân hết sức khó khăn

Tang thương đời thợ dưa lang bạt

Ngày 4-4, trao đổi với PV Báo SGGPO, ông Mai Việt Trung, Bí thư Thị ủy An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, địa bàn có 6 nạn nhân (3 người tử vong, 3 người bị thương) trong vụ lật xe tải chở dưa hấu ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngay từ tối 3-4, ông Mai Việt Trung dẫn đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân. Thị ủy An Nhơn chỉ đạo các hội đoàn, UBND các địa phương có người bị nạn tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn.

Lãnh đạo Thị ủy An Nhơn thăm, động viên gia đình nạn nhân

Theo ông Trung, trong các nạn nhân tử vong, trường hợp anh Nguyễn Văn Lĩnh (40 tuổi, thôn Thọ Lộc 1, thị xã An Nhơn) có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Anh Lĩnh mất đi để lại vợ và 3 con nheo nhóc, đứa lớn 9 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi.

“Anh Lĩnh là lao động chính trong gia đình, mất đi để lại vợ con ốm đau, rất đáng thương. Chị vợ thì ốm bệnh nên người gầy trơ xương, 3 đứa con đều gầy nhom.

Hiện, địa phương đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân, nhưng rất khó để giúp họ vượt qua hoạn nạn, nhất là hoàn cảnh gia đình anh Lĩnh. Chúng tôi kêu gọi những nhà hảo tâm, hội đoàn, tổ chức từ thiện để mong giúp đỡ được cho hoàn cảnh khó khăn này”, ông Trung cho biết.

Xe chở thi thể các nạn nhân về quê nhà an táng

Chiều hôm 3-4, khi thi thể anh Lĩnh được đưa về, tang thương bao trùm ngôi nhà sau hẻm núi của ông Nguyễn Văn Tỵ (69 tuổi, cha ruột anh Lĩnh).

Ngồi ủ rủ bên căn nhà đang xây dang dở, ông Tỵ với gương mặt buồn méo mó khiến tuổi của ông càng già đi nhiều. Ông Tỵ tiếc thương con trai, xót xa cảnh nghèo khó của con và càng đau đớn hơn khi gặp phải tình cảnh “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”.

Ông Nguyễn Văn Tỵ đau buồn vì mất con trai

Từ đêm qua đến sáng 4-4, hàng xóm láng giềng đã túc trực tại nhà ông Tỵ để giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho anh Lĩnh. Bà Nguyễn Thị Thảnh (60 tuổi, hàng xóm) đang chăm sóc 2 con nhỏ anh Lĩnh, thương xót kể: “Thằng Lĩnh có số nghèo khổ từ gốc. Ba mẹ nó khổ, giờ đến nó cùng vợ con cũng nghèo. Nó là lao động chính, trong khi vợ thì đau ốm miết, người vợ giờ ốm teo thương lắm!”

Bà Thảnh kể thêm, mấy năm trước gia đình anh Lĩnh ở trong ngôi nhà cũ kỹ sau hẻm, sau đó anh vay khắp nơi cất được ngôi nhà bê tông để vợ con, bố mẹ già ở. Nhà cất lên chưa kịp trét vôi sơn thì nợ nần phủ lấy.

Bà Nguyễn Thị Thảnh bên 3 đứa con của anh Lĩnh

Vợ anh Lĩnh - chị Nguyễn Thị Tuyết đau đớn trước cái chết chồng

“Cứ thế, thằng Lĩnh đi trồng dưa thuê để trả nợ. Có khi dưa lên giá thì lời chút đỉnh trả nợ, nhưng có khi giá dưa rớt thì lỗ trật mặt, nợ nần chồng chất. Bà con thấy thế thương lắm, hay quan tâm giúp đỡ khi thì chút cơm, chút mắm cho gia đình nó”, bà Thảnh kể.

Ngoài anh Lĩnh, ở xóm nghèo Thọ Lộc 1 còn có 1 nạn nhân tử vong, 1 người bị thương trong vụ tai nạn.

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn

Trưa 4-4, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Phú Yên cho biết, 2 bệnh nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 (đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) đã được chuyển viện đến TPHCM và TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để tiếp tục điều trị. Ngoài ra, 3 bệnh nhân bị thương 2 người được chuyển về Quy Nhơn, 1 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Tuy An, Phú Yên

Hiện, Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung điều tra, làm rõ vụ tai nạn trên. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế xe tải bị mất thắng lao vào vách núi. Ngoài ra, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải có dấu hiệu chở quá tải…

Vụ việc cũng đã được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trưa ngày 4-4, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến tỉnh Phú Yên để kiểm tra hiện trường, làm việc với các đơn vị chức năng về công tác khắc phục, điều tra vụ tai nạn.