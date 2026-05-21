Vụ Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò trẻ vị thành niên, luật sư vào cuộc: “Chuyện này thật hi hữu, quá chấn động”

Nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi nữ diễn viên còn ở tuổi vị thành niên đến nay lại tiếp tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Trong sáng 21/5, văn phòng công tố quận trung tâm Seoul vừa nộp đơn yêu cầu lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua.

Và trong diễn biến mới nhất vào chiều 21/5, luật sư Go Sang Rok - đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun vừa chính thức lên tiếng về thông tin Kim Se Ui đang đối diện với lệnh bắt khẩn cấp. Theo chia sẻ của Go Sang Rok, trong tài liệu yêu cầu bắt giữ Kim Se Ui, luật sư Bu Ji Seok (đại diện pháp lý của gia đình Kim Sae Ron) và YouTuber Kwon Young Chan bất ngờ bị liệt kê với tư cách nghi phạm.

Đáng nói, ban đầu Kim Soo Hyun không đệ đơn kiện luật sư Bu Ji Seok và YouTuber Kwon Young Chan. Thế nhưng tới nay, cả 2 người này bỗng dưng bị chuyển đổi tư cách thành nghi phạm của vụ án. Lý giải về tình tiết chấn động mới, luật sư Go Sang Rok cho hay: “Điều này có thể được hiểu là trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra được hành vi đồng lõa của những cá nhân nói trên với Kim Se Ui nên mới lập án và tiến hành điều tra chuyên sâu”.

Luật sư Go Sang Rok tiếp tục chia sẻ thêm về quan điểm của mình trước cục diện hiện tại: “Việc luật sư đại diện của các bên liên quan bỗng được xác định là đồng phạm và bị chuyển đổi tư cách thành nghi phạm trong vụ án là 1 trường hợp vô cùng hi hữu, đây đúng là 1 thông tin cực kỳ chấn động”.

Ban đầu, Kim Soo Hyun không khởi kiện luật sư phía gia đình Kim Sae Ron (bên phải) do không đủ bằng chứng cho thấy người này cấu kết với Kim Se Ui. Thế nhưng sau quá trình điều tra, cảnh sát đã có thu hoạch mới và chính thức đưa luật sư của gia đình Kim Sae Ron vào diện nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Naver

Nguồn tin cho biết thêm luật sư Bu Ji Seok hiện đang bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật khi cùng Kim Se Ui tổ chức buổi họp báo chung vào ngày 27/3 năm ngoái. Vào thời điểm đó, luật sư họ Bu đã công khai nội dung tin nhắn KakaoTalk qua lại giữa Kim Sae Ron với 1 người đàn ông, trong đó có đoạn: “Khi nào thì anh mới có thể ôm em ngủ đây?”. Khi ấy, Bu Ji Suk 1 mực khẳng định người đàn ông gửi tin nhắn này cho Kim Sae Ron là Kim Soo Hyun. Thế nhưng, phía cảnh sát lại xác định rằng, người gửi tin nhắn nói trên không phải tài tử họ Kim.

Bu Ji Seok (ở giữa) và Kim Se Ui (ngoài cùng bên phải) tổ chức buổi họp báo chung, tại đây họ được cho là đã cung cấp hàng loạt thông tin không đúng sự thật về Kim Soo Hyun. Ảnh: Nate

Trước đó, trong sáng 21/5, văn phòng công tố quận trung tâm Seoul đã nộp đơn yêu cầu lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui. Trước đó, cảnh sát cũng đã xin lệnh bắt người này với cáo buộc vi phạm Đạo luật đặc biệt về Trừng phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh video quay bằng camera...) và có hành vi phỉ báng.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ của cảnh sát, Kim Se Ui bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Se Ui cũng bị cáo buộc bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun bằng cách nhờ AI tạo ra các đoạn băng ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron. Trong những file ghi âm này có chứa nhiều thông tin được cho là bịa đặt như “Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã quan hệ lần đầu tiên vào kỳ nghỉ đông năm 2 trung học của nữ diễn viên” hay “Kim Soo Hyun đồng ý trả 4 tỷ won (70 tỷ đồng) để mua lại tập tài liệu từ người cung cấp thông tin”. Cuối cùng, Kim Se Ui bị tố đã chỉnh sửa ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Kim Sae Ron và tài khoản “không rõ danh tính” thành cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun.

Ngoài ra, việc bố Kim Sae Ron từ chối giao nộp chiếc điện thoại di động nữ diễn viên sử dụng lần cuối trước khi qua đời cũng trở thành 1 trong những căn cứ để yêu cầu bắt giữ Kim Se Ui. Theo cảnh sát, hành động của bố Kim Sae Ron dễ dẫn đến khả năng Kim Se Ui tiêu hủy, thao túng bằng chứng.

Công tố viên xin lệnh bắt giữ Kim Se Ui mới đây. Ảnh: Naver

Đáp lại những cáo buộc nói trên, phía Kim Se Ui đã nhanh chóng đưa ra lời phản bác. Về cáo buộc làm giả file ghi âm, phía Kim Se Ui nhấn mạnh, cơ quan Pháp y Quốc gia đã tuyên bố rằng “không thể xác định liệu file ghi âm có bị AI can thiệp hay không” nhưng cảnh sát lại kết luận rằng tập tin được làm bởi AI.

Còn về cáo buộc làm giả ảnh chụp tin nhắn, Kim Se Ui cho hay gia đình Kim Sae Ron đã yêu cầu phân tích pháp y và xác nhận sự tồn tại của các cuộc trò chuyện giữa cô và Kim Soo Hyun qua KakaoTalk. Và do Kim Soo Hyun đã đổi số điện thoại nên trạng thái tài khoản mới chuyển thành “không xác định”. Trước đó, Viện Garo Sero đã nhấn mạnh trong các buổi phát sóng rằng ảnh chụp do họ công bố không phải bản gốc mà chỉ là phiên bản làm lại bằng đồ họa máy tính. Cuối cùng, Kim Se Ui khẳng định việc bố Kim Sae Ron không giao nộp tài liệu không thể trở thành lý do để bắt giữ YouTuber này.

Kim Se Ui cũng đã lên tiếng đáp trả giữa thông tin đang phải đối mặt với lệnh bắt khẩn cấp. Ảnh: Naver

Vụ ồn ào chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ kiện này vẫn chưa ngã ngũ do tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.