Kim Soo Hyun sau scandal hẹn hò gây sốc: Nhan sắc thảm hại khó tin, chỉ thở cũng mất hàng trăm triệu mỗi tháng

Kể từ sau khi vướng lùm xùm đời tư liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun đã biến mất khỏi làng giải trí không rõ tung tích. Tới sáng 4/5, tờ Sports Chosun bất ngờ đăng tải bài báo hé lộ về tình trạng của tài tử họ Kim ở thời điểm hiện tại.

Theo đó, thông tin được cựu phóng viên nổi tiếng Lee Jin Ho hé lộ trên kênh YouTube cá nhân mới đây. Trong video, cựu nhà báo họ Lee khiến công chúng xôn xao khi chia sẻ về tình trạng đáng báo động của Kim Soo Hyun chỉ cách đây ít ngày: “Khoảng 4-5 ngày trước, 1 người quen của tôi khi đi ngang qua phường Seongsu đã tình cờ gặp được Kim Soo Hyun. Người này kể lại rằng khuôn mặt của nam diễn viên giờ trông rất tiều tụy và kiệt quệ. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì hiện tại, chỉ cần thở thôi Kim Soo Hyun cũng phải chi trả hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng) mỗi tháng. Nếu chuyện này rơi vào trường hợp 1 diễn viên khác chỉ có trong tay khoảng 1-2 tỷ won (18-36 tỷ đồng) thì có thể người đó đã có những suy nghĩ tiêu cực rồi”.

Lee Jin Ho cũng hé lộ thêm về tình trạng lao đao tài chính của Gold Medalist - công ty do Kim Soo Hyun đồng sáng lập, rồi cuối cùng chốt lại bằng 1 câu đắng ngắt: “Kim Soo Hyun đang rơi xuống vực thẳm rồi”.

Kim Soo Hyun được bắt gặp mới đây trong tình trạng gầy sọp hẳn đi và trông suy sụp nghiêm trọng (Ảnh mang tính chất minh họa). Ảnh: Naver

Còn nhớ vào hồi tháng 10 năm ngoái, Lee Jin Ho cũng hé lộ về tình trạng đáng lo ngại của Kim Soo Hyun ở thời điểm đó sau bê bối tình ái với Kim Sae Ron. Theo lời cựu phóng viên họ Lee, khi ấy Kim Soo Hyun đang phải cắn răng chịu đựng sự căng thẳng tinh thần đột độ vụ bê bối đời tư khiến danh tiếng của anh sụp đổ. Trong năm 2015, tài tử họ Kim phải liên tục đi leo núi, thực hiện các cuộc trekking đường dài để giải tỏa stress, giúp tâm lý ổn định và giảm căng thẳng.

Hồi năm ngoái, Lee Jin Ho cho biết Kim Soo Hyun đã gặp bất ổn tâm lý, stress nặng sau drama với Kim Sae Ron. Ảnh: Nate

Vụ ồn ào chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Ồn ào tình ái giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ kiện này vẫn chưa ngã ngũ.

Không chỉ sụp đổ hình tượng mà Kim Soo Hyun còn lao đao tài chính sau khi dính drama đời tư ầm ĩ. Tính đến hiện tại, tổng số tiền bồi thường nam diễn viên được yêu cầu trả cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng). Đầu tháng 7 năm ngoái, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi 1 căn hộ trị giá 6,1 triệu USD (161 tỷ đồng) vì “cháy túi”, cần tiền xoay xở trả khoản đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối với Kim Sae Ron.

Nếu muốn chứng minh bản thân trong sạch, Kim Soo Hyun chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng của vụ kiện giữa anh với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero. Ngày nào cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên chưa được làm rõ, mỹ nam họ Kim khó lòng quay lại showbiz hoạt động nghệ thuật.