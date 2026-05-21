Vụ ồn ào tình ái có liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã liên tục chiếm sóng truyền thông suốt 2 năm qua và tới nay vẫn chưa ngã ngũ. Tới sáng 21/5, tờ SPOTV NEWS đưa tin, Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul vừa nộp đơn yêu cầu lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero. Trước đó, cảnh sát cũng đã xin lệnh bắt người này với các cáo buộc vi phạm Đạo luật đặc biệt về Trừng phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh video quay bằng camera...) và tội phỉ báng.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ, Kim Se Ui bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Se Ui cũng bị cáo buộc bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun bằng cách nhờ AI tạo ra các đoạn băng ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron. Trong những file ghi âm này có chứa nhiều thông tin được cho là bịa đặt như “Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã quan hệ lần đầu tiên vào kỳ nghỉ đông năm 2 trung học của nữ diễn viên” hay “Kim Soo Hyun đồng ý trả 4 tỷ won (70 tỷ đồng) để mua lại tập tài liệu từ người cung cấp thông tin”. Cuối cùng, Kim Se Ui bị tố đã chỉnh sửa ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Kim Sae Ron và tài khoản “không rõ danh tính” thành cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun.

Ngoài ra, việc bố Kim Sae Ron từ chối giao nộp chiếc điện thoại di động nữ diễn viên sử dụng lần cuối trước khi qua đời cũng trở thành 1 trong những căn cứ để yêu cầu bắt giữ Kim Se Ui. Theo cảnh sát, hành động của bố Kim Sae Ron dễ dẫn đến khả năng Kim Se Ui tiêu hủy, thao túng bằng chứng.

Công tố viên xin lệnh bắt giữ Kim Se Ui mới đây. Ảnh: Naver

Đáp lại những cáo buộc nói trên, phía Kim Se Ui đã nhanh chóng đưa ra lời phản bác. Về cáo buộc làm giả file ghi âm, phía Kim Se Ui nhấn mạnh, cơ quan Pháp y Quốc gia đã tuyên bố rằng “không thể xác định liệu file ghi âm có bị AI can thiệp hay không” nhưng cảnh sát lại kết luận rằng tập tin được làm bởi AI.

Còn về cáo buộc làm giả ảnh chụp tin nhắn, Kim Se Ui cho hay gia đình Kim Sae Ron đã yêu cầu phân tích pháp y và xác nhận sự tồn tại của các cuộc trò chuyện giữa cô và Kim Soo Hyun qua KakaoTalk. Và do Kim Soo Hyun đã đổi số điện thoại nên trạng thái tài khoản mới chuyển thành “không xác định”. Trước đó, Viện Garosero đã nhấn mạnh trong các buổi phát sóng rằng ảnh chụp do họ công bố không phải bản gốc mà chỉ là phiên bản làm lại bằng đồ họa máy tính. Cuối cùng, Kim Se Ui khẳng định việc bố Kim Sae Ron không giao nộp tài liệu không thể trở thành lý do để bắt giữ YouTuber này.

Vụ ồn ào chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ kiện này vẫn chưa ngã ngũ.

Không chỉ sụp đổ hình tượng mà Kim Soo Hyun còn lao đao tài chính sau khi dính drama đời tư ầm ĩ. Tính đến hiện tại, tổng số tiền bồi thường nam diễn viên được yêu cầu trả cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng). Đầu tháng 7 năm ngoái, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi 1 căn hộ trị giá 6,1 triệu USD (161 tỷ đồng) vì “cháy túi”, cần tiền xoay xở trả khoản đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối với Kim Sae Ron.

Nếu muốn chứng minh bản thân trong sạch, Kim Soo Hyun chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng của vụ kiện giữa anh với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero. Ngày nào cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên chưa được làm rõ, mỹ nam họ Kim khó lòng quay lại showbiz hoạt động nghệ thuật.