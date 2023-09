Vụ kiện hậu ly hôn đòi gần 300 tỉ đồng: Cựu siêu mẫu Ngọc Thuý đến tòa

Ngày 18-9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân Đức An và vợ cũ là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Sáng cùng ngày, nguyên đơn - doanh nhân Đức An vắng mặt. Thay vào đó, vợ của ông An là diễn viên Phan Như Thảo có mặt tại toà từ sớm.

Bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy)

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy dự toà với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, Ngọc Thúy từ chối trả lời phỏng vấn xung quanh vụ kiện.

Theo hồ sơ vụ án, ông Đức An và bà Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006. Sau đó, ông An nhờ bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu, sử dụng nhiều loại tài sản tiền hôn nhân.

Đến ngày 26-9-2007, vợ chồng này nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange - Mỹ. Nguyên đơn cho biết vào năm 2008, tòa thượng thẩm California giải quyết ly hôn đã tuyên bà Ngọc Thúy phải trả lại toàn bộ tài sản "đứng tên giùm" cho ông An, không có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Do bà Ngọc Thúy không chịu trả nên ông An khởi kiện ra tòa, yêu cầu trả lại 39 loại tài sản (ước tính hơn 288 tỉ đồng). Ông An cho rằng đây là số tài sản đã nhờ vợ cũ đứng tên trong thời gian chung sống