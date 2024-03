Vụ kho hàng "hot girl" Mailystyle: Giá trị hàng hóa vi phạm lên đến hơn 20 tỷ đồng, chuyển sang công an điều tra

Ngày 28/3, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024. Trong buổi họp báo nhiều nội dung quan trọng đã được thông tin. Trong đó vụ việc kiểm tra kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle.com) thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí.

Về vụ việc này, thông tin trên báo Công thương, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội cho biết, ngày 25/12/2023 Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Cục Nghiệp vụ thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công An), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Công an quận Hà Đông kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh, tập kết hàng hóa tại địa chỉ Căn U04-L01 Khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của Mailystyle ngày 25/12/2023

Kho hàng do bà Nguyễn Hoàng Mai Ly (SN 1995) là chủ cơ sở kinh doanh.

Kết quả kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện, tạm giữ số lượng hàng hóa gồm 126.603 sản phẩm thuộc 242 chủng loại hàng hóa các loại gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dạng viên, ống, gói, bột), mỹ phẩm (nước hoa, kem, sữa tắm, tinh chất dưỡng da,….) và hàng gia dụng do nước ngoài sản xuất.

Số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa. Trị giá hàng hóa vi phạm xác định 20,1 tỷ đồng.

Theo Phó Cục trưởng Dương Mạnh Hùng, quá trình xác minh, làm việc với các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, Đoàn kiểm tra đã xác định trong số 242 danh mục sản phẩm hàng hóa đang tạm giữ có 43 mặt hàng đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Mai Ly được biết đến là "doanh nhân trẻ" trong giới kinh doanh online.

Bà Nguyễn Hoàng Mai Ly thông qua tài khoản cá nhân, website thương mại điện tại địa chỉ mailystyle.com để thực hiện kinh doanh, bán hàng hóa nhưng không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định và đăng ảnh chụp, quay trực tiếp (livestream) nhằm mục đích chốt đơn bán hàng đến người tiêu dùng trên mạng xã hội Tiktok và sàn thương mại điện tử Shopee.

Tính đến thời điểm kiểm tra, phát hiện, số lượng hàng hóa đã bán, giao dịch thành công xác định có giá trị là 14,1 tỷ đồng.

Để đảm bảo xử lý các vi phạm của cá nhân bà Nguyễn Hoàng Mai Ly đúng quy định pháp luật, ngày 22/2, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã họp với các đơn vị liên quan thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông.

Ngày 23/2, Đội Quản lý thị trường số 11 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật tạm giữ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ ngơi kinh doanh của “hot girl” Nguyễn Hoàng Mai Ly khiến nhiều người không khỏi trầm trồ

Phó Cục trưởng Dương Mạnh Hùng cũng cho biết thêm, đây là vụ việc vi phạm điển hình trong lĩnh vực thương mại điện tử, có quy mô, tính chất phức tạp. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin đến các cơ quan báo chí.

Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng có trên 50 nhân viên đang thực hiện đóng gói, dán mã đơn lên các sản phẩm vừa được chốt đơn trong phiên livestream trước đó. Các đơn hàng được đóng gói chất thành đống nằm la liệt, ngổn ngang trên các mặt sàn. Thông tin trên các đơn hàng thể hiện lượng khách hàng lớn nằm rải rác khắp mọi miền cả nước. Mỗi đơn hàng có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.

Hàng hóa tại đây đa phần là sản phẩm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng, tiêu dùng, trên vỏ hộp thể hiện xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada... Một lượng lớn hàng hóa vừa được vận chuyển về kho, còn nguyên đai nguyên kiện thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Phần lớn sản phẩm không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tuy nhiên, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra chủ cơ sở không có mặt. Làm việc với lực lượng chức năng, quản lý kho hàng cũng chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm, phân loại sản phẩm và liên hệ với chủ cơ sở để kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa tại kho hàng.