Trong bối cảnh lối sống "healthy" đang trở thành xu hướng, nhiều người sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho những bữa ăn được quảng cáo là sạch sẽ, cân bằng dinh dưỡng. Tuy nhiên, sự việc khách hàng chia sẻ thất vọng sau khi nhận suất ăn đặt tại quán Mr.Eco - Cơm Gạo Lứt Healthy Meal (Trung Kính, Hà Nội) gần đây đã khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về chất lượng thực sự đằng sau những lời quảng cáo mỹ miều.

Bữa ăn "sạch" và vị khách không mời mà đến

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng đầy bức xúc của một khách hàng có tên H.N. Với niềm tin vào một thương hiệu chuyên về thực phẩm lành mạnh, chị đã đặt cơm tại chi nhánh Mr.Eco - Cơm gạo lứt Healthy Meal Trung Kính. Thế nhưng, ngay khi mở hộp, một cảnh tượng "kinh hoàng" đập vào mắt khiến chị không khỏi rùng mình.

"Nguyên con gián nằm trong đồ ăn, còn bò cả ra ngoài nắp hộp. Hộp thì đóng hở, bung mép như rác ngoài đường" , chị H.N chia sẻ kèm theo hình ảnh minh chứng. Sự cố này không chỉ khiến bữa ăn bị hủy bỏ mà còn để lại nỗi ám ảnh lớn đối với người tiêu dùng: "Nhìn thôi đã đủ muốn ói chứ chưa nói tới chuyện ăn. Xin hỏi quán làm ăn kiểu gì mà để gián bò thẳng vào hộp cơm khách?".

Không chỉ phản ánh về việc quán thiếu trách nhiệm với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị H.N còn bất bình về cách xử lý của quán sau khi được phản ánh. " Mình thấy quán quá tệ cả về vệ sinh lẫn cách xử lý. Đồ ăn có gián đã là vấn đề nghiêm trọng rồi nhưng quán chỉ xin lỗi cho có, không hoàn tiền, không hỏi han hay đưa hướng giải quyết gì cả. Một quán bán đồ ăn mà xử lý thiếu trách nhiệm như vậy thật sự khó chấp nhận", H.N cho biết.

Sự thờ ơ này khiến cho khách hàng càng thêm nghi ngờ về lỗ hổng lớn trong quy trình quản lý và văn hóa phục vụ của một thương hiệu tự xưng là mang lại "lối sống lành mạnh".

Phía cửa hàng nói gì?

Liên hệ với quán Mr.Eco - Cơm Gạo Lứt Healthy Meal (Trung Kính) để làm rõ sự việc, cơ sở này xác nhận đã nắm được thông tin phản ánh và đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng. Quán sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi xử lý xong nội bộ.

Được biết, quán đang cho kiểm tra lại các nguyên liệu, môi trường và công tác vệ sinh. Chúng tôi không muốn trốn tránh mà có tinh thần cầu thị, coi đây là bài học để rút kinh nghiệm.

Giải thích về việc chậm trễ hoàn tiền khiến khách hàng không hài lòng, phía cửa hàng cho biết đây là thiếu sót do nhân viên quá tải công việc tại thời điểm đó và cam kết sẽ trao đổi lại với khách hàng để có hướng xử lý thỏa đáng nhất.

Bài học về đạo đức kinh doanh

Vụ việc tại Mr.Eco Trung Kính một lần nữa là lời nhắc nhở đắt giá cho người tiêu dùng về việc tỉnh táo lựa chọn các cơ sở ăn uống. Một bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ nằm ở cái tên "Healthy" hay bao bì bắt mắt, mà phải xuất phát từ đạo đức kinh doanh và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho khách hàng.

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích và kêu gọi tẩy chay, vẫn có những thực khách mong muốn sau cú vấp này, quán sẽ thực sự thay đổi quyết liệt để mang lại những món ăn đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chí đã đề ra.