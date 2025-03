Vụ hơn 300 giáo viên bị truy thu 4,6 tỷ đồng: Phát hiện thêm 141 người nợ bảo hiểm

Sáng 27/3, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo đúng chế độ tiền lương.

Theo đó, ngày 23/7/2024, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn đã ban hành Công văn số 334/BHXH-TST về việc thực hiện điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp của người lao động hiện đang làm việc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến nay, các cơ sở giáo dục vẫn chưa lập hồ sơ điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm đúng chế độ tiền lương theo quy định.

Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn tiếp tục rà soát và phát hiện thêm 141 giáo viên và nhân viên trường học đang nợ các khoản bảo hiểm, tuy nhiên số tiền nợ cụ thể vẫn chưa được xác định. Đây là những lao động ký hợp đồng hưởng một mức lương với UBND huyện Nam Đàn từ năm 2007 đến năm 2013.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 452 giáo viên và nhân viên trường học tại huyện Nam Đàn được xác định nợ bảo hiểm.

Một tiết học ở huyện Nam Đàn, Nghệ An

Liên quan đến sự việc, ông Vương Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, huyện đang yêu cầu Bảo hiểm xã hội huyện rà soát kỹ lưỡng số lượng và số tiền giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn bị truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để trình UBND tỉnh Nghệ An xin phương án xử lý.

Như đã đưa tin, trong quá trình giải quyết hồ sơ nghỉ hưu cho 3 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn phát hiện 311 giáo viên, nhân viên tại các trường học đang nợ gần 4,6 tỷ đồng. Trong đó, số tiền gốc là gần 2 tỷ đồng, còn lại là tiền lãi.

Hơn 20 năm trước, do thiếu giáo viên, UBND các huyện ở Nghệ An phải tự tuyển dụng hợp đồng giáo viên và nhân viên trường học để đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Các giáo viên này không được nâng bậc lương theo quy định. Năm 2006, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 3434-UBND/VX nâng bậc lương cho các giáo viên này. Tuy nhiên, do thiếu giáo viên so với định biên, sau khi Quyết định 3434 được ban hành, UBND huyện Nam Đàn vẫn tiếp tục ký hợp đồng lao động với các giáo viên khác.

Việc truy thu bậc lương mà không truy thu tiền lương và không thông báo về các khoản bảo hiểm phải đóng đối với bậc lương chênh lệch đã khiến các giáo viên và nhân viên trường học tại Nam Đàn rơi vào tình trạng nợ bảo hiểm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn cho rằng không được Bảo hiểm xã hội thông báo thời điểm các giáo viên, nhân viên được truy lĩnh bậc lương để chủ động đóng các khoản bảo hiểm. Tuy nhiên, phía Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn khẳng định đây không thuộc trách nhiệm của họ.